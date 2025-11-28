再傳法官過勞！台中高行院審判長加班病倒 法院回應了

台中高等行政法院審判長蔡紹良傳出因為身體不適，住院觀察中。（圖／翻攝自Google Map）





又傳出法官過勞病倒的事件，台中高等行政法院審判長蔡紹良傳出因為身體不適，回家休息後情況未轉好，緊急就醫住院觀察中。曾與他共事的其他法官表示，蔡紹良行事認真，不分平假日都常為了審案而加班，現在傳出身體抱恙，令同事們非常擔心。

司法界的過勞問題已經不是首次發生，先前最高法院法官周盈文就發生在辦公室昏倒事件，昨（27）日台中高等行政法院審判長蔡紹良加班時感到身體不適，硬撐到回家後仍未好轉，被家人緊急送醫。

廣告 廣告

據了解，蔡紹良已年滿60歲，他平常有運動習慣，常自主加班，在工作上十分敬業，此次病倒住院讓同事擔憂又訝異。蔡紹良過去常年擔任行政法官，因為表現優異、工作認真，曾被調往最高行政法院，在2023年才調任到台中高等行政法院擔任審判長。

蔡紹良病倒的事件也讓台中高等行政法院高等庭人力問題受到關注，目前只有7名法官、2個合議庭運作，是否因此導致工作量太大引發身體不適，引起外界關注。台中高等行政法院針對此事回應表示，感謝各界關心與愛護，目前蔡紹良審判長意識清楚，但需住院治療，已與其家人保持密切聯繫及提供協助。

更多東森新聞報導

快訊／京華城賣地疑套現30億 沈慶京複訊後700萬交保

快訊／高醫對面鐵皮屋發生火警！黑煙狂冒搶救中

又是楊梅休息站！男「開輔助駕駛」撞成廢鐵 3人送醫

