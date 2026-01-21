再傳缺藥！6款心血管藥供應延遲 食藥署：廠商太晚通報「最高罰30萬」

衛福部食藥署副署長王德原21日證實，台灣第一三共公司因德國製造廠系統問題，導致6項藥品供應延遲，其中口服抗凝血劑「里先安膜衣錠」屬必要藥品，廠商疑似未在供應不穩前6個月通報，食藥署正進行調查，若違規且情節重大或再犯，將依《藥事法》開罰6至30萬元。

台灣第一三共公司因德國製造廠系統問題，導致6項藥品供應延遲，其中口服抗凝血劑「里先安膜衣錠」屬必要藥品。 （示意圖／Pixabay）

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，依據《藥事法》第27-2條規定，必要藥品若有供應不足之虞，廠商應在6個月前通報主管機關；若屬天災或不可抗力因素，則須在事發後30天內通報。違反規定者第一步會公告藥廠名單，再犯或情節重大則處6至30萬元罰鍰。王德原表示，食藥署今年1月初才收到第一三共公司的通報，經查里先安膜衣錠主成分Edoxaban已被列為必要藥品，目前正在釐清是否違反通報時限。

台灣第一三共公司15日發函給醫療院所及藥局指出，德國製造廠在進行ERP系統更換期間，發生非預期的技術性問題，致使部分生產及出貨排程需要調整。該公司表示，系統問題現已排除，工廠正加速出貨，但先前受影響的訂單仍在依序處理中，整體供應狀況預期需約1至3個月調整期間。

6項缺貨藥物涵蓋抗凝血劑與降血壓藥等心血管用藥。 （示意圖／Pixabay）

受影響的6項藥品包括：里先安膜衣錠30毫克、里先安膜衣錠15毫克、德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克、舒脈康膜衣錠5/20毫克、舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克，以及舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克。這些藥品涵蓋抗凝血劑與降血壓藥等心血管用藥。

王德原強調，包括里先安膜衣錠在內的6項受影響藥品，國內臨床上仍有其他成分、相同藥理機轉或其他三同藥品可供替代使用。廠商因供給銜接問題造成數量不足而進行控貨，食藥署已要求分公司盡速向原廠爭取將藥品進口到台灣，以確保病患用藥權益。

