再傳豬農偷用廚餘！陳駿季：重罰且禁售15天

我國日前傳出首起非洲豬瘟本土案場，農業部隨即宣布毛豬禁運禁宰15天、隨著未再傳出第二例已解除禁令。（報系資料照）

我國日前傳出首起非洲豬瘟本土案場，農業部隨即宣布毛豬禁運禁宰15天、隨著未再傳出第二例已解除禁令，但廚餘養豬則仍未開放，未料近日再度傳出有養豬場使用廚餘，農業部長陳駿季12日受訪時表示，目前仍未恢復廚餘養豬，截至目前已發現有9起，若是發現會重罰且其毛豬也有15天不能出售至拍賣市場。

據環境部統計，每天廚餘量約有2000餘噸，但2026年起家戶廚餘不得再餵養豬隻，僅有加裝合格設備的養豬戶能夠收受餐廳、團膳等事業廚餘用來餵豬。陳駿季表示，目前禁用家戶廚餘，合格養豬戶於2026年仍可以使用事業廚餘、至於日前輔導成立的共同蒸煮中心則可以把植物性料源、禽類下腳料等蒸煮後提供，未來則會仿效日本推動ecofeed把廚餘飼料化後才能餵養豬隻。

但外界憂心餐廳剩食等難以清運及處理，陳駿季說，除了禁用廚餘外，也規劃食農教育包括菜單設計、營養均衡，也會推動減量、惜食等觀念，餐廳的份量也應提供適當的份量。

近日傳出清運量能不足，陳駿季說，10月22日至今廚餘仍未開放養豬，環境部也提供處理費用等資源，至於清運部分則應回歸地方政府規劃，環境部持續溝通中、農業部也會予以協助。

