再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治療，卻因不滿醫師處置，情緒失控，企圖攻擊醫師未果，隨後又揮拳重擊護理師頭部，導致護理師腦震盪並受有頭部外傷，目前住院治療。
據了解，該名男子體重重達108公斤，在急診過程中情緒激動，先追打醫師不成，之後返回急診室時，突然衝向正在向他妻子解說止血流程的詹姓護理師，並揮拳攻擊頭部，護理師當場倒地，現場警衛與妻子急忙阻攔，另一名護理師更跳過護理站協助制止，才避免進一步傷害。
被毆的護理師當下失去意識，經診斷臉部有擦挫傷，也出現噁心、嘔吐、頭暈等症狀，經電腦斷層掃描確認有腦震盪現象，目前住院觀察中。
澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，該名護理師是資深同仁，當時僅耐心解說治療流程，卻遭暴力相向。院方已協助報警提告，絕不寬貸施暴者，並嚴正譴責醫療暴力，強調將全力支持受害護理師。
