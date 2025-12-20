再傳鎖定高雄車站犯案 卓榮泰：盡快找到行為人

行政院長卓榮泰、祕書長張惇涵於上午9時依序前往醫院探視。（圖／卓榮泰臉書）

北捷北車、中山站昨發生無差別攻擊事件，造成犯嫌在內4死9傷，行政院長卓榮泰、祕書長張惇涵於上午9時依序前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問1219北市隨機襲擊事件傷者及家屬，面對再有人傳說要鎖定高雄車站犯案，卓榮泰表示，非常痛恨這樣的行為，面對恐怖威脅，將全力找出此犯罪人，給大家安心，

卓榮泰、祕書長張惇涵今天新增公開行程，安排前往慰問傷者及家屬，並聽取專案報告。

卓榮泰表示，謝謝醫院院長還有所有的醫療團隊，從昨天到現在，很細心照料傷者。這位傷者傷勢是在右邊的胸部，但是幸好沒有傷及肺部重要的器官。昨天開刀之後，看到傷者非常的正向、樂觀，當然家人是非常的擔憂，但是他的這種比較積極的方式，應該有助於他及早能夠恢復健康。

卓榮泰表示，這名傷者是一位誠品的職員。張姓嫌犯當時衝到2樓去，沒有任何的結束，直接就對這名員工揮刀，這是一個無差別的一個傷害。那幸好醫療團隊、醫護團隊的細心照護，希望能夠早日能夠恢復。

卓榮泰指出，這個事件給社會一個很大大的震撼，要重新檢討很多的工作。但此時，要拜託社會對這種不實在、不正常的訊息，都能夠減少互相的傳遞。

針對有人又恐嚇要鎖定高雄車站犯案，卓榮泰表示，從昨天開始透過各種警方的系統在全力地追查，希望找出這個IP、這個行為人，目前大家都希望求得一個心安，是真是假都好，都不應該這樣子做，非常痛恨這樣的行為。這個對社會完全是負面、敗壞，我們會全力地追查出來，希望大家以此為戒，不要再有這種行為出現。



