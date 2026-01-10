再冷一會！明低溫下探8°C 鄭明典曝：冷空氣有往北撤退趨勢

記者高珞曦／綜合報導

新1波大陸冷氣團10日晚間起影響，最低溫下探8度左右，前中央氣象局長鄭明典指出，目前大尺度的冷空氣似有往北撤退的趨勢，對台灣影響的機率漸低。

前中央氣象局長鄭明典表示，大尺度的冷空氣即將往北撤退，對台灣影響機率隨之降低。（圖／翻攝自Facebook@鄭明典）

前中央氣象局長鄭明典在臉書分享1張500百帕重力位高度單日平均圖，他表示，圖中紅線標示的脊線呈西北－東南走向，在此情況下，脊線西方的南風較強，得以更有效率的將南方暖空氣往北輸送，同時脊線東側的冷空氣會偏由西往東流動，往南的效率降低。

也就是說，出現西北－東南走向的脊場，通常代表大尺度的冷空氣「有往北撤退的趨勢」，對於位處副熱帶的台灣而言，受強冷北方空氣影響的機率就會降低。

廣告 廣告

中央氣象署稍早表示，受大陸冷氣團南下影響，10日晚間至11日上午，北部、東北部將有寒意，西半部和東半部低溫將落在11度至13度之間，局部地區再下探8度至10度。11日白天起各地高溫回升，北部、宜蘭15度至17度，花東18度至19度，南部則達21度至23度。

延伸閱讀

布坎南事件引熱議 蔡其昌：聯盟將調查依規處理

洪一中突爆布坎南加盟！台鋼急道歉 富邦：震驚與不解

中職/林詩翔月薪30萬暴漲3倍 台鋼隊史最大調薪幅度