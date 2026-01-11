再冷1天！週一起回暖5天「高溫飆28度」 恐有颱風侵台機率曝

【緯來新聞網】要回溫了！今天（11日）受大陸冷氣團影響，北部及宜蘭整天偏冷，其他地區早晚也冷，入夜後北部、東北部下探10度，不過明天開始各地白天逐漸回溫，高溫有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度，好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣。

今天仍受大陸冷氣團影響，不過明天開始冷空氣減弱，各地持續回溫。（圖／中央氣象署）

天氣風險分析師廖于霆在臉書粉專指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地多雲到晴但氣溫偏低。北部東北部白天高溫16至17度，中部18至20度，南部及東南部20至23度，不算非常冷。入夜後北部東北部低溫10至13度，中南部與東南部低溫12至16度，感受起來依舊相當寒冷。



禮拜一開始，北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部東北部低溫13至14度，其他地區14至17度，跟這幾天比有所回升。預測未來一週各地高溫每天1度逐漸上升，到了週五各地高溫都可來到24至28度，下波冷空氣預計週六報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。



降雨方面，未來一週台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在下週五前，各地陽光露臉，氣溫回升，不過中南部還是要留意較大的日夜溫差。



至於下週在菲律賓東方海面數值模式持續有熱帶擾動發展訊號，但會不會形成1月颱，這部分還有變數，即使有，對台灣也是沒有影響的。

