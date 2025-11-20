再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部

今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。

今日清晨低溫分布。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，週五(21日)東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，中層水氣移入，新竹以南山區亦有零星短暫雨。

廣告 廣告

氣象署說，今、明2天中南部留意日夜溫差大，白天高溫可達到27度，但到了晚上和清晨就降溫到17度或18度，要特別注意。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，週六日(22、23日)東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提醒，下週一(24日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

延伸閱讀

財富女神投震撼彈！王宥忻公證復婚再嫁前夫：命定的愛

2025耕元盃棒球賽開打！44隊菁英齊聚 台東8球場熱戰

影/女山友脫隊誤走岔路「受困山壁」 直升機尋人畫面曝