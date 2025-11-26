再冷2天！今晨急凍10.5度 11/29起各地氣溫回升

東北季風持續影響，今天(27日)清晨最低溫出現在新竹縣關西鎮10.5度，氣象署指出，週六起東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，下週一東北季風稍增強，北部及宜蘭地區天氣稍涼。

未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(27日)持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，各地低溫約16至19度，北部及宜花地區白天高溫約20至22度，中南部及台東的最高溫比今天低一點，約為23至25度，早晚外出建議加件外套避免著涼。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、南部地區、恆春半島及中部山區降雨機率增加，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，週五(28日)持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。週六、日(29、30日)東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，11/29西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提到，下週一(1日)東北季風稍增強，下週二、三(2、3日)東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

