再出怪招！藍推「憲法法庭判決可公投複決」 拚週五付委審查

國防特別條例立院程序委員會，召委翁曉玲主持。李政龍攝



憲法法庭上週認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨立法院黨團也出招反制，將推《公投法》修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。此案今（12/23）天在立法院程序委員會順利排入週五院會議程，預計當天就會交付委員會審查。

對於憲法法庭上週認定《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團提出《公投法》修正草案，提案理由為113年憲判第8號「實質廢死」判決違反全國八成民意，114年憲判字第1號判決又違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則，因此應允許人民擁有如同複決法律般之複決憲法法庭裁判之權利，避免憲法法庭成為失控的憲政怪獸。

廣告 廣告

根據《公投法》修正草案內容，國民黨團在第2條新增「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」也適用於公投事項。

另外在30條，國民黨團提出，有關法律、自治條例或憲法法庭裁判的複決案，在公投結果公告日後第三日起失效；被宣告違憲的法律，則在公投結果公告日後第三日起恢復效力。另外，國民黨團也提出，有關重大政策者，應由總統或權責機關於3個月內為實現該公民投票案內容的必要處置，而且經創制、複決的法律，3年內不得修正、廢止，行政機關也不得變更內容。

此案今天在程序委員會順利排入週五院會議程，預計當天就會交付委員會審查。

國民黨團書記長羅智強在會後受訪時表示，大法官所做的憲法判決攸關國家重大國政，而重大政策本來就是可以發起公投的事項，所以這次修《公投法》，會把這部分明文化。

更多太報報導

立院再爆衝突！賴清德彈劾案預計週五付委審查 政院財劃法、1.25兆軍購案再遭封殺

憲法法庭裁決《憲訴法》違憲 黃國昌告發府院高層有人關說大法官

藍推「憲法法庭判決可公投複決」 民進黨團：全世界沒這種先例