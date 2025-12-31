再出招！ 翁曉玲提修憲、人民可提案罷免總統

上週五立法院院會，藍白以人數優勢通過總統彈劾提案，明年1/21、22將邀請被彈劾人總統賴清德列席說明，並在5/19投票，但彈劾通過得經過2/3立委同意，門檻相當高，對此，國民黨立委翁曉玲再出招，打算修憲讓人民能直接罷免總統。

罷免總統門檻曝 選舉人數1.5%提議、10%連署

依目前憲法增修條文規定，總統、副總統罷免案須經1/4立委提議，2/3立委同意後才能提出，再經由人民投票。翁曉玲30號在程序委員會提出「罷免總統修憲案」，只須經選舉人數1.5%以上提議，10%以上連署，就能提出正副總統罷免案。

翁曉玲提案修憲罷免總統。圖／台視新聞

翁曉玲提降低罷免總統門檻 綠營批「為政治鬥爭」

該提案已獲31名藍委連署，遭民進黨質疑，修法降低門檻，只為了政治鬥爭，民進黨立委吳思瑤直批，翁曉玲堪稱立法院的違憲之母，這種憲政的工具淪為、作為政黨的鬥爭。

翁曉玲回擊大酸，民進黨的政府在發動大罷免的時候，怎麼都沒有想到這個是在鬥爭立法委員呢？怎麼都沒有想到這個是違憲、也是破壞民主？

不過想要修憲，也須經立法委員1/4提議、3/4出席，以及出席委員3/4決議才能提出憲法修正案，並在公告半年後，經選舉人投票複決，難度也相當高。大罷免後，朝野對立只增不減。

台北／黃品寧、楊岳達 責任編輯／陳盈真

