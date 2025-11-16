再分析沈伯洋參選北市優勢！曹興誠指不須辭立委不存在折損：綠營立院劣勢，續留才會被無意義糟蹋、折損
民進黨立委沈伯洋日前遭中國放話「全球追捕」，是過去幾次以來對其人身安全最具威脅的一次針對行動；聯電創辦人曹興誠曾發文建議總統賴清德徵兆沈伯洋參選台北市長，以捍衛沈的人權並反制中共。曹興誠今（16日）再度發文解釋為何認為沈伯洋應參選，指出其因為不須辭去立委，所以無所謂「折損」，而在立法院綠營弱勢情況下，續留在立院才會被無意義「糟蹋」、「折損」。
曹興誠提到，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？上禮拜在臉書上建議，賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言。
曹興誠說，從留言內容可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的粉絲，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極；反對者主要的論點是，沈在台北一定選不過蔣萬安，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。
曹興誠指出，擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義，憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱，是「折損」？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。
曹興誠再指，另外沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格，所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。
曹興誠說，另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。
但曹興誠坦言，沈參選市長，其實並不需要辭去立委，所以無所謂「折損」，而立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過，因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。
曹興誠強調，台北市是台灣的首都；台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。他認為，民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。
曹興誠表示，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象；相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。他說，這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。
對於沈伯洋收到中國威脅，曹興誠說，沈今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天我們不出來聲援沈伯洋，以後我們有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援我們呢？沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼。
曹興誠也說，此外也可以讓大家藉由明年的台北市長選舉，發出怒吼讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋。
(圖片來源：曹興誠臉書、三立新聞網)
更多放言報導
央視放話全球追捕沈伯洋...曹興誠籲賴清德徵召他選北市：必能一掃台派憂慮...維護主權和人民尊嚴
鄭麗文當選、曹興誠示警賴清德「想四面討好的話台灣前途堪慮」：中共消滅民進黨毫無留情！
其他人也在看
彰化勞資童樂會健行活動 3,800人熱情參與
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣勞資童樂會健行活動15日登場，來自縣內54個事業單位、工會團體及職工福利委員會，近3,800勞工與家人熱情參與。 縣長王惠美主持開幕式表示，彰化縣是中小企業的原...自立晚報 ・ 14 小時前
彰化勞資童樂會健行活動 3800人熱情參與
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣「114年勞資童樂會健行活動」今（15）日上午於彰化縣立體育場盛大舉互傳媒 ・ 1 天前
曹興誠再轟蔣萬安！稱沈伯洋遭中共全球通緝反成勇者形象 力拱出戰台北市長
[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋是否投入2026台北市長選戰持續引發熱議。繼日前公開呼籲總統賴清德「徵召沈伯洋」後，聯電創辦人曹興誠16日再度強調，沈伯洋因遭中共指控涉犯分裂國家罪、甚至聲稱要「全球通緝」，反而塑造了無懼威嚇的勇者形象，與現任台北市長蔣萬安「縮頭畏尾」形成鮮明對比，是民進黨奪回北市的最佳人選。 曹興誠表示，他上周在臉書建議徵召沈伯洋後，湧入上千則留言，支持與反對者意見兩極。其中，多數反對者擔心沈「選不過蔣萬安」、「出來只是被糟蹋」，但曹興誠直言：「擔心被羞辱是愛惜沈沒錯，但這是失敗主義！」 他反問，民主社會選舉勝敗本屬常態，為何把「選輸」等同於「被羞辱」？真正丟臉的是「怕對手怕到不敢出來選」。 曹興誠指出，沈伯洋創立「黑熊學院」，目的在提升台灣社會的「防禦韌性」，象徵不怕打、打不怕，「沈不是媽寶」，反而批評一些粉絲把沈看得太脆弱，是「愛護有餘、信心不足」。 針對有人認為沈在立法院戰力強，不該出來選市長，曹興誠也反駁，沈參選市長不必辭立委，自然不存在「折損」。 他更直言立法院「已經淪陷」，沈提出的草案被全面封殺、他努力阻擋的法案卻輕易通過，「繼續留在立院，才是無意新頭殼 ・ 10 小時前
曹興誠又發聲了！「沈伯洋不是媽寶」：北市長投他一票就是投民主自由一票
聯電創辦人曹興誠日前建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，引發討論。曹興誠今日又再度發文解釋為何自己力挺沈伯洋選台北市長，強調沈伯洋不是「媽寶」，那些怕沈被糟蹋的粉絲們，把沈看得太柔弱了。他更高喊「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」。中天新聞網 ・ 8 小時前
再挺沈伯洋戰台北市長 曹興誠：被陸通緝已樹立勇者形象
聯電創辦人曹興誠日前建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並稱讚沈各方面都輾壓台北市長蔣萬安，引發外界熱議。而在今（16）日，曹興誠再度喊話，稱沈伯洋遭大陸全球通緝，已樹立了其無懼迫害的勇者形象，與蔣萬安形象的懸殊差異，是沈勝選的有利條件。中時新聞網 ・ 5 小時前
「誰說沈伯洋一定選不贏蔣萬安！」曹興誠曝1勝選有利條件：待在立院才是被糟蹋
聯電創辦人曹興誠日前呼籲總統賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並指沈伯洋在各方面都碾壓現任台北市長蔣萬安，此話一出引發不少質疑聲浪。曹興誠今（16）日再度發文表示，反對沈伯洋選台北市的人、說沈伯洋一定選不過蔣萬安的人，都是失敗主義，沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一......風傳媒 ・ 10 小時前
彰化縣福利社區化旗艦型計畫成果展 社頭國小活動中心登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年度彰化縣福利社區化旗艦型方案計畫-「社頭北斗一條心 七星社區向前行互傳媒 ・ 1 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 12 小時前
高市早苗談台灣外交風暴延燒！中國海警闖釣魚台
日本首相高市早苗提及中國若攻擊台灣日本將軍事回應後，中日關係急速惡化。中國海警再度進入釣魚台海域巡邏，外交與軍事緊張升溫。台灣周邊也持續遭中國軍機艦施壓。鉅亨網 ・ 9 小時前
立法院跨黨派組團拓展國會外交 江啟臣：深化台美巴關係
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 為拓展台灣在國際社會能見度與外交空間，立法院近年積極推動「國會外交」，立法院副院長江啟臣今（16）日上午代表立法院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭，推動國會外交並加強僑務交流。江啟臣表示，此行將深化台美與台巴關係、強化國際支持，並回應友邦國會的正式邀請。 巴拉圭作為台灣在南美洲唯一的邦交國，其立場與邦...匯流新聞網 ・ 10 小時前
再挺沈伯洋選北市長 曹興誠：他留在立院才是糟蹋！
聯電創辦人曹興誠今（11/16）再撰文力挺民進黨立委沈伯洋參選台北市長，他指出擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切，但這是失敗主義，其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉，沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。太報 ・ 12 小時前
反擊「獵殺中配」是紅媒造謠 沈伯洋批羅智強：水準最低立委
中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強以「欺負陸配」等理由，反對國會保護沈。對此，沈反批，羅的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。他強調，「獵殺中配」是紅媒的造謠，而第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。「這種立委，才是真正的國安風險。」自由時報 ・ 9 小時前
北門衛所與新營醫院合作中醫巡診場次擴增 偏鄉長者健康照護更有保障
北門區位於臺南沿海，總人口不到1萬人，但其中65歲以上長者佔24%，人口結構高度老化且醫療資源不足，北門衛生所自110年起與衛福部新營醫院合作推動「中醫多元醫療照護計畫」，每週二定期提供中醫巡診服務，迄今已服務超過6000人次，深受居民肯定；因民眾就醫需求熱烈，今年11月起加開每週五下午診次，成為全國首例每週提供兩診次的中醫巡診服務，讓偏鄉長者的健康照護更有保障。北門衛生所診療空間完善，設有獨立診察室、診療室與藥局，服務品質媲美醫院，推動過程中也獲得社會各界熱心支持，友鋮公司捐贈二組遠紅外線儀，蚵寮保安宮主委洪明農捐贈10孔電針機，提升治療多元性與舒適度。北門區衛生所表示，中醫巡診開辦以來雖歷經疫情與人力挑戰，但服務量穩定推進，其中女性約佔六成，以中高齡族群為主要服務對象 ...台灣新生報 ・ 1 天前
羅智強反對綠提案：沈伯洋追殺陸配憑什麼
[NOWnews今日新聞]中國日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，民進黨團則提案譴責中共跨境鎮壓。不過，國民黨立委羅智強今（16）日卻反嗆，沈伯洋追殺陸配時，有沒有想過，誰來保護...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
與鄭麗文談藍白聯合治理？白委：下周就會碰面
國民黨新任黨主席鄭麗文就任後，就2026大選「藍白合」等議題何時與民眾黨主席黃國昌會談，外界高度關注。黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」表示，昨日雙方黨務主管已會面溝通細節，「跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行」。黃強調，論壇會全程公開，讓民眾了解國民黨及民眾黨未來在聯合治理的實踐，讓台灣更好的合作想法及方向。中時新聞網 ・ 10 小時前
遭羅智強酸被中國追殺「自作自受」 沈伯洋轟：選不上黨主席果然有原因
中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行。國民黨立院黨團書記長羅智強今（16日）表示，「欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？」沈伯洋怒批，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。太報 ・ 9 小時前
縣市長人選可以這樣布局？媒體人揭法制大漏洞
針對國民黨執政的桃園市長選戰，近期傳出民進黨點名其他縣市的立委王世堅、蔡其昌等應戰。對此，媒體人黃揚明認為，立委遷戶籍參選存在不會喪失立委資格的法制大漏洞，呼籲在野黨應修法因應。中天新聞網 ・ 10 小時前
會全程公開！黃國昌證實藍白主席即將會面
中國國民黨主席鄭麗文昨天（15日）表示與民眾黨主席黃國昌有聯繫，近日將安排會面。黃國昌今天在基隆受訪時證實，將與鄭麗文會面，強調以「全程公開」方式舉行，相關細節會再進一步對外報吿。民眾黨今日於基隆長榮桂冠酒店3樓舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，媒體記者詢問黃國昌，鄭麗文提到跟民眾黨雙方都已經有自由時報 ・ 10 小時前
「鄭黃會」來了！黃國昌：下週與鄭麗文會面 全程公開
國民黨主席鄭麗文昨在民眾黨北市議員張志豪父親的公祭與民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌同場，鄭麗文透露與民眾黨主席黃國昌很快就會見面。黃國昌今（11/16）表示，與鄭麗文的會面下週就會正式舉行，相信很快會跟向大家報告，基本上會全程公開。太報 ・ 11 小時前
蔣萬安任期剩1年 增500長照床位政見仍未完成
台北市長蔣萬安競選時自信提出「長照三支箭」政見，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中一項內容就是由北市聯醫系統在6個月內增設500張長照床。蔣萬安競選團隊市政最高顧問、曾任北市聯醫總院長的邱文祥當時說，期望聯醫在5個院區內各增加100床。不過，蔣萬安本屆市長任期剩下1年，仍未完成500床政見。台北市自由時報 ・ 10 小時前