再前進校園！黃國昌12月赴東吳演講 四叉貓幫擬答：這什麼白癡問題？

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌20日將在政大政治系學會邀請下前往政大演講，東吳大學政治系與社會系學會16日也公布，黃國昌將於12月3日前往東吳大學以「社會運動的下一步 走進體制的抗爭者」為題演講。貼文一出引起學生跟網友狂酸「請鬼拿藥單」，網紅四叉貓也發文幫黃國昌擬好回答，如「我太太非常不高興」、「這是什麼白癡問題」等，引起網友熱議。

東吳系學會活動貼文指出，講座將邀請黃國昌蒞臨現場，講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身份轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風，「我們都期待在這次的講座裡一同尋求解答」，系學會並表示，活動開放系外人士參與。貼文下則有學生與網友開嗆「請鬼拿藥單」、「最近一直進校園演講，司馬昭之心」、「會問A答B嗎？」東吳政治系副教授陳方隅也留言稱「大家想必都準備好要提問了吧！」

四叉貓也分享此活動，並說道「下個月黃國昌要去東吳大學演講，這次黃國昌會怎麼回答學生們的提問呢？」他接續替黃國昌「擬答」，如「我太太非常不高興，她要我根本不要回應」、「這種沒有事實基礎的人格毀滅大可不必」、「這是什麼白癡問題」、「這是什麼科幻小說？鏡週刊道歉」、「太離譜了，賴清德下台」等。網友也紛紛留言表示「一個只會收割的政治撈仔能教人什麼」、「是罰犯校規的學生去聽嗎」、「標題改成『如何圈養狗仔團隊跟監政敵』會比較貼切」。

