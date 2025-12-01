再創佳績！太平洋旅行社榮獲發現心日本獎 x 國際金旅獎 雙獎殊榮齊獲
【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行不只是景點之間的移動，更是質感生活的縮影，專門規劃日本高級團體旅遊的太平洋旅行社，以卓越品質屢獲肯定！自2014 年以來，已有超過6項行程榮膺日本國家觀光局《發現心日本獎》，在業界實屬難得；除此之外，超過12條行程獲選品保協會《國際金旅獎》與《品保優旅選》的實力，更樹立日本高端旅遊新標竿。
連年獲獎的紀錄，彰顯太平洋旅行社打造獨家私房路線的深厚功力——以近乎苛求的細節，堆疊出低調奢華的日本深度旅行，串聯美景、美食、工藝、旅宿，讓旅客領略高質感的日本深度旅遊，身心靈全方位享受旅行的樂趣。今年度，「北海道絕色利尻禮文．北緯45度跳島七日」同時榮獲日本觀光局2025年度《第8回發現心日本獎》、品保協會《國際金旅獎》的肯定，雙重獲獎的榮耀，呈現此產品在專業度、獨特性與旅遊體驗上的出眾，以下也同步推薦太平洋旅行社多款備受喜愛的日本旅程。
｜北海道極北｜禮文x利尻 秘境雙島深度探險
以「北緯45度」日本極北為核心的「北海道絕色利尻禮文．北緯45度跳島七日」，榮獲「第8回發現心日本獎」、金旅獎雙獎肯定，帶領旅客前往宗谷岬與稚內，並搭乘渡輪，跳島深入禮文島、利尻島。漫步被稱為「花之浮島」的禮文島，欣賞高山植物與海岸風景；造訪有「海上富士」之名的利尻島，品味由利尻昆布孕育的極品海膽與宗谷黑和牛，並體驗採海膽、海豹餵食等限定活動，感受北國島嶼的生活節奏。
行程亦安排定山溪溫泉散策，於溪谷林木間享受北國專屬的溫柔時光。旅程融合離島自然、海洋文化、地理稀有性與極北風土，從花卉、海味到島嶼生活的細膩場景，勾勒出北海道極北最獨特的深度探險之路。
｜風雅關西｜品味文化x旅宿的靜心之旅
「【金旅獎】關西花鳥風月五日／七日」串連關西最具品味的文化景點與高端旅宿，讓旅程以從容優雅的節奏展開。入住米其林一星鑰大阪康萊德酒店、大阪洲際酒店，以及京都嚴選精品旅館，讓旅人在城市光影與雅致風景間，找回放鬆的節奏；雄琴溫泉的露天風呂客房，則以溫暖、靜謐沉澱身心。
行程精選比叡山延曆寺、宇治平等院、嵐山渡月橋等景點，引領旅人貼近京都名庭的深邃之美，感受山風、水光與木造傳統建築之間流動的日和之美，穿插抹茶文化、美術館參訪與懷石料理等體驗，以從容姿態品味優質旅行，打造結合奢華住宿x深度文化x典雅旅感的關西精緻旅程。
｜珍稀列車x星鑰名宿｜日本中部的山海雅致盛景
超過千人見證的好評行程！「【金旅獎】限量包車‧新潟雪月花列車・輕井澤HIRAMATSU七日」結合限量包車與稀有席次，獨家搭乘雪月花號、入住兩大米其林鑰級旅宿，打造日本中部最奢華的移動體驗。
新潟豪華觀景列車「雪月花號」，以全景視野漫遊山海，席次珍稀而難得。入住THE HIRAMATSU輕井澤．御代田，為法式旅館（Auberge）風格的嶄新森林旅宿；坐落於璀璨城市中的東京文華東方酒店，遠眺晴空塔、隅田川、東京灣與富士山，景色層次豐富。旅程串連富士山高原秘境、國寶松本城、白馬壯麗山景等自然與文化精華，構築結合美景、名宿、名饌與稀有體驗的極致之旅。
｜瀨戶內海｜奢華古宅x江戶下町的浪漫跫音
「【金旅獎】廣島瀨戶內海列車．Azumi安縵創始人．島嶼私邸七日／六日」入住安縵創始人打造的Azumi Setoda與NIPPONIA分散式古宅旅宿，感受米其林級島嶼私邸與城下町慢旅風情。搭乘水戶岡鋭治設計的豪華觀光列車etSETOra，沿瀨戶內海遼闊風景線緩緩前行；再乘SEA PASEO汽船往返本州廣島與四國愛媛，在微風與陽光之間眺望海面粼光，沉醉在瀨戶內海的湛藍靜好。
特別安排造訪大洲城下町，隨專業導覽漫步街道，從江戶時代的繁華到今日再生的傳奇物語，感受文化厚度與韌性。行程結合道後溫泉、松山城、臥龍山莊等米其林景點與在地美食，於自然、歷史與奢華之間取得恰到好處的平衡。
｜九州工藝｜茶韻巡禮x陶藝美學 與自然對話的深旅
以「九州雙茶文化」為核心，「【金旅獎】嬉野八十八茶琉璃．八女玉露．伊萬里燒五日」深入探訪自15世紀以來的重要茶鄉——佐賀嬉野，體驗玉綠茶的獨特製法與嬉野茶道；並在福岡八女市感受玉露的細膩工藝與香氣層次。旅程入住嬉野八十八頂級溫泉旅館，享受美肌名湯與茶香桑拿，品味米其林主廚以茶入饌打造的和洋料理，於香氣與味覺間認識九州的深厚茶文化。
行程亦串聯長崎、佐賀的人文與藝術景觀，從伊萬里燒的陶藝秘窯，到日本首座洋式建築哥拉巴公園與祐德稻荷神社的歷史脈絡，再走入御船山樂園、搭乘有明海渡輪，感受自然與文化交織的節奏。當夜幕降臨，登臨長崎，俯瞰「新世界三大夜景」之一的璀璨城市，為此段融合茶藝文化、溫泉療癒、美食藝術、歷史深度的旅程帶來美好餘韻。
太平洋旅行社為熱愛探索文化、尋訪工藝品味、鍾情奢華旅宿的人士，規劃眾多獨到的身心療癒之旅，讓遊客在日本文化與自然節奏之間，享受身心靈皆獲得滿足的旅程，更多獲獎行程可參考：https://www.pac-group.net/index.php?pp=award；相關諮詢可洽VIP旅遊顧問：https://url.pac-group.net/86xurq。
