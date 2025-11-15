再創佳績！新竹市少輔會勇奪金舵獎 三名社工成典範

【警政時報 張家燁／新竹報導】由中華民國觀護協會主辦的「114年金舵獎頒獎典禮」於11月14日在彰化全國麗園大飯店舉行，表揚長期投入非行兒童、青少年輔導與社區支持工作的專業人員，今年新竹市少年輔導委員會（少輔會）再傳佳訊，輔導組長張瑋容榮獲「社區工作類」獎項，展現竹市在少年輔導體系的深厚能量與專業實力。

新竹市少年輔導委員會輔導組長張瑋容（右）於「114年金舵獎」頒獎典禮中獲頒「社區工作類」獎項，由典禮主辦單位代表親自授證，展現其在少年輔導工作的長期投入與專業貢獻。（圖/記者張家燁翻攝）

少輔會於去年（113年）同樣表現突出，行政組長廖瑋琳與少輔員黃盈晨雙雙獲得金舵獎肯定，形成難得的「連續兩年獲獎」佳績，不僅彰顯個別社工的投入與專業，也再次印證新竹市在推動青少年輔導、社區支持與預防處遇方面的成果深受全國肯定，成為地方政府與跨域網絡合作的成功典範。

張瑋容榮獲第22屆金舵獎肯定，於活動主視覺前合影留念。多年深耕高風險家庭與非行少年服務，展現新竹市在青少年輔導領域的亮眼能量。（圖/記者張家燁翻攝）

深耕少年輔導逾十年的張瑋容，長期投入高風險家庭與非行少年服務，她表示：「看到孩子重新找回希望，就是我繼續前進的理由。」廖瑋琳則以「陪伴是改變的起點」為信念，見證少年因社工支持而重返家庭、重整人生方向；黃盈晨同樣以溫柔陪伴見證少年夢想萌芽，她分享曾有熱愛音樂的少年，在輔導歷程中重新找到舞台，讓她深感欣慰，三位獲獎者皆以堅持、耐心與同理心，陪伴少年在迷途中找到力量。

新竹市警察局長許頌嘉（左）於10月15日公開表揚張瑋容（右），肯定其在少年輔導工作中的專業表現與堅持，感謝其長年陪伴青少年走過人生關卡。（圖/記者張家燁翻攝）

為肯定少輔會長期在少年輔導領域的付出，新竹市警察局長許頌嘉於今日(15)公開表揚得獎人，讚許其專業奉獻與不懈精神，並表示少年輔導工作充滿挑戰，而少輔會在社區工作、少年處遇及預防輔導皆具亮眼成效，未來市府與少輔會將持續整合多元資源，引導更多青少年走出迷惘、迎向希望，共同打造更具溫度的宜居城市。

