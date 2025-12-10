再創同期新高！ 台積電11月營收逾3,436億元 年增24.5％

台積電今（10）公布11月合併營收約新台幣3,436億1,400萬元，創下歷年同期新高。（圖：取自台積電官網）

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）公布11月合併營收約新台幣3,436億1,400萬元，月減6.5％，不過仍比去年同期成長24.5％，創下歷年同期新高；累計今年前11月，台積電營收約3兆4,740億5,100萬元，也比去年同期成長32.8％，前11月營收首度突破3.4兆元，也是歷年最佳紀錄！

法人預期，受惠AI人工智慧晶片拉貨力道強勁，台積電先進製程產能持續滿載，預估台積電第四季合併營收，可望突破財測高標，往單季兆元規模邁進。台積電先前法說會預估，第4季美元營收介於322至334億美元。

台積電今股價上漲25元，漲幅1.68％，衝上1,505元。台積電貢獻大盤漲點約204點。台股今維持高檔震盪，終場上漲218.13點，收28,400.73點。

此外，美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200晶片，引發市場高度關注。摩根士丹利證券預期，隨著中國大陸AI GPU商機逐漸浮現，將為台積電帶來新的上行空間，維持「優於大盤」的投資評等，與1,688元的目標價。