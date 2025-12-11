再創單月同期新高 統一超11月合併營收293.62億元

統一超（2912）公布11月合併營收293.62億元，較去年同期增加3.48%，再創單月同期新高紀錄。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一資訊、二十一世紀、統一百華等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，因應政府普發萬元、立冬降溫等重大節令與活動，藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，推動多元商品與創新服務；同時邁入第十年的「愛‧Sharing」也推出「10年有愛，10倍分享」活動，透過多元行銷活動滿足消費需求，帶動業績持續向上。

另外並持續深耕擁有1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，11月持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，另於「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，不定時推出爆紅商品專屬預購，多元會員福利持續帶進新會員、創高消費頻次與客單價，更帶動uniopen PRIMA會員首波限量5萬名額現已額滿！未來將持續推出更多會員專屬福利，帶動會員貢獻穩健成長。以「名鍋盛典」主題推出各式話題鍋物，今年擴大引進「饗喫鍋」火鍋專區，以「個人化即食微波鍋物」結構和生鮮鍋料，打造超商通路「迷你自選火鍋」，更首度推出小份量立式拉鍊袋肉片熱銷超過萬包，帶動併買生鮮蔬菜週邊配料與食調類商品銷售成長。