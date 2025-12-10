再創新低！11月新生兒僅7946人 網嘆：剩島不剩人

據內政部統計，11月出生人數僅7千多人。嬰兒示意圖。取自Unsplash



內政部今公布2025年11月戶口統計，出生數7946人，繼今年4月、5月出生數接連創下史上新低後，再度探底，總計今年截至11月底，全台新生兒人數僅9萬8785人。65歲以上人口佔比19.99%，逼近超高齡社會的20%大關。數據曝光後，網友驚呼「剩島不剩人」！

據內政部統計，11月底台灣人口總數為2330萬6085人，與上年同月比較減少9萬6710人。其中出生數為7946人，死亡數為1萬4771人，皆比上月、上年同月減少，且仍是「生不如死」。

從縣市來看，粗出生率最高為雲林縣6.25‰，其次為台東縣5.08‰，再其次為新竹市5.00‰；最低為連江縣1.78‰，其次為基隆市2.84‰，再其次為嘉義縣3.13‰。

粗死亡率最高為嘉義縣11.81‰，其次為屏東縣11.34‰，再其次為雲林縣10.75‰；最低為連江縣3.57‰，其次為新竹市5.64‰，再其次為桃園市6.02‰。

相關數據引起網友討論，有人在ptt指出就算12月出生人數1萬，今年加起來也不到11萬，一年直接減少2萬，鄉民紛紛回應「留島不留人」、「超高房價物價，自己都養不活了還想要小孩啊」、「生一胎給100萬 保證暴生一波」、「現在人都養貓狗了啦 誰還要養小孩」、「龍年本來就比較多人生，所以蛇年這個算正常」、「整整20% 哪個國家少子化是這樣雪崩跳水的」、「少子化辦公室大成功」。

