再創新高 勞動基金去年大賺1.1兆

勞動基金運用局昨公布最新整體勞動基金收益績效，二○二五年全年度投資收益為一兆一一七七億元，收益率百分之十六點○六，年收益創歷年新高，已連續兩年收益數破兆元。若以新制勞退有效帳戶約一二九二萬戶計算，平均每戶可分紅高達五點七萬，同樣創新高。

勞動基金運用局統計，截至二○二五年十二月底止整體勞動基金規模為七兆七九二五億元，全年度投資收益為一兆一一七七億元，十二月單月收益為一四一五億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達八兆五二九三億元，總收益數為一兆二○八四億元，為歷年新高。

勞金局說明， 二○二五年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，後來美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，通膨及貨幣政策調整預期也帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度；台股則由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現穩健，大盤指數獲得推升。

各主要勞動基金收益部分，新制勞退基金規模達五兆一七九五億元，收益率百分之十五點六；舊制勞退基金規模為一兆六五八億元，全年收二○五七點一億元，收益率百分之廿二點五三；勞保基金規模一兆三○三五億元，收益率百分之十五點五七，全年收益一五九八億元；就保基金規模一八二五億元，收益率百分之一點四四。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為七○九九億元，收益率為百分之十五點五二；受農業部委託管理之農民退休基金規模為二六八億元，收益率百分之十五點四一。

勞動基金運用局長蘇郁卿說，鑒於勞保基金撥補政策已入法，在考量現金流穩定及資產配置等因素下，今年有望再辦理勞保基金的國內投資全權委託招標案，透過部分資金委外代操，提升勞保基金操作績效。

