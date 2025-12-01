再創新高！勞動基金10月單月收益3,006億 新制勞退平均帳面分紅4.3萬

勞動基金運用局今（12/1）日公布整體勞動基金最新績效，至今年十月底，整體規模為 7 兆 5,646 億元，收益數為 8,595 億元，收益率 12.46%，該月單月收益為 3,006 億元。 圖：翻攝自勞保局官網

[Newtalk新聞] 勞動基金運用局今（12/1）日公布整體勞動基金最新績效，至今年十月底，整體規模為 7 兆 5,646 億元，收益數為 8,595 億元，收益率 12.46%，該月單月收益為 3,006 億元。若加計受託管理之國民年金保險、農民退休基金，總運用規模達 8 兆 2,840 億元，收益率 12.47%，收益數為 9,324 億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶 1,292 萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至 4.3 萬元。

勞動基金運用局表示，回顧 10 月份市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而，美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續 AI 熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

上周，主計總處公布最新經濟預測，受惠AI需求火熱，催動出口及投資動能引擎全開，大幅上修 2025 年經濟成長率至 7.37%，較預測數大增 2.92 個百分點，創金融海嘯以來、15 年最佳紀錄；在高基期下，2026 年經濟成長仍達 3.54%。主計總處官員強調，AI 需求強勁超乎預期，是景氣穩健成長的關鍵。

主計總處今天發布經濟預測，估今年經濟成長率為 7.37%，輸出入、民間消費、投資全面上修，主計長陳淑姿表示，當前景氣「穩健上升」。

國內方面，主計總處公布第三季經濟成長率年增率為 7.64%，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與 AI 概念股延續強勢，帶動臺灣加權指數穩步上揚。整體來看，十月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技類股表現，金融市場呈現上行格局，然時序進入 11 月份，市場波動再現，勞動基金維持穩健投資步伐，專注追求長期投資回報。

今年來金融市場波動劇烈，但以長期成果來看，近 10 年勞動基金（104～114.10）平均收益率 7.76%，國保基金近 10 年平均收益率為 8.25%，投資績效穩健。

