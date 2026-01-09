再創新高！台積電2025全年營收3.8兆 年增逾3成

護國神山台積電今（9）天公布營收報告，去年全年營收合計來到新台幣3兆8090億元，創下史上新高，較去年同期增加 31.6%。不過12月的合併營收，大約是新台幣3350億元，較前一個月減少了 2.5%。

有專家分析，台積電12月營收表現，還算符合市場與法人原先預期，不過相較於單月或單季營收的短期波動，法人更關注的重點，是即將於1月中召開的法說會內容。

台積電2025年營收報告。圖／台積電提供

責任編輯／馮康蕙

