再創新高！金價衝破每盎司4700美元大關 白銀首度站上95美元

黃金再創歷史新高。（圖／pixabay）

受地緣政治緊張情勢升溫、避險需求大增影響，國際黃金價格20日再度刷新歷史新高，一舉突破每盎司4700美元大關；白銀同步飆漲，價格首度站上每盎司95美元，同樣寫下新紀錄。

根據《路透社》報導，現貨金價20日盤中上漲約2%，美東時間下午1時52分報每盎司4757.33美元，稍早一度觸及4765.93美元的歷史高點。2月交割的美國黃金期貨則大漲3.7%，收在每盎司4765.80美元。

金融服務公司City Index與FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada指出，隨著政治風險升高，投資人積極進行避險布局，金價已進一步挺進前所未見的價位區間。他並表示，美元走弱也為貴金屬提供額外支撐，在市場對美國資產信心動搖之際，進一步強化金價漲勢。

廣告 廣告

美國股市方面，華爾街三大指數20日下跌至近三週低點，主因投資人受到美國總統川普（Donald Trump）再度對歐洲釋出關稅威脅影響。相關言論也在川普預計於21日在瑞士達沃斯與全球企業領袖會面前，進一步升高市場緊張情緒。

同時，美元出現逾一個月來最大單日跌幅，使以美元計價的黃金對海外買家而言更具吸引力。被視為在經濟與政治不穩定時期的保值工具，黃金在2025年全年大漲64%，今年以來再上漲約10%。市場對美國未來降息的預期，也降低持有無息資產黃金的機會成本，成為推升金價的重要因素。

目前市場已反映自2026年中起，美國將降息兩次、每次25個基點。近期焦點亦集中在美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普可能最快於下週提名新任聯準會主席的談話。Fawad Razaqzada指出，短線來看，4800美元與4900美元將是金價下一個重要觀察點，而5000美元則是中長期極具指標性的心理目標。

白銀方面，現貨白銀盤中一度觸及每盎司95.87美元的歷史新高，隨後小幅回落，最新下跌0.3%，報94.38美元。白銀在2025年累計暴漲約147%，2026年以來也已上漲逾32%。

其他貴金屬同樣走強，現貨白金上漲2.3%，報每盎司2429.60美元；鈀金則上揚1.1%，至1861.61美元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年終17萬＝失敗組？傳產男自曝存款嘆「人生無望」 一票傻眼：可環遊世界

外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終

不只是「假男友」2／昔婚禮脫口「如果離婚」 蕾菈二婚湯宇3年告終