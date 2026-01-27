再創新高！鉅亨買基金管理規模破1,200億元 揭曉8大投資預測

國內第一大民營基金平台「鉅亨買基金」公布 2025 年營運成果，基金總成交量近 1,600 億元創歷年新高，千萬以上高資產客戶數年增逾 24%，推升整體資產規模突破 1,200 億元，年增 26%，再創高峰。 圖：鉅亨買基金／提供

[Newtalk新聞] 台灣原生金融科技業者、國內第一大民營基金平台「鉅亨買基金」公布 2025 年營運成果，基金總成交量近 1,600 億元創歷年新高，千萬元以上的高資產客戶數年增逾 24%，推升整體資產規模突破 1,200 億元，年增 26%，再創高峰。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，去年台灣境內外基金總規模（AUM）年增 16%，不含ETF則成長近 15%。相較之下，鉅亨買基金資產規模則躍升 26%，近三年累計更大增 1.34 倍，明顯超越市場動能。

廣告 廣告

「市場正從『單點商品競爭』，轉向『投資系統的競爭』」張榮仁分析，光是去年，千萬級資產客戶數就成長了 24%，好用的投資系統正是勝出關鍵。他以業界首創、可自訂現金流的自動化機制「鉅亨自由Pay」為例，因持續優化功能並導入試算工具，獲市場肯定。

去年下半年，因二代補充保費議題延燒，「鉅亨自由Pay」迅速成為大家建構現金流的熱門選擇，全年申購量 AUM 年成長 2.8 倍，使用人數更激增近 3 倍！鉅亨買基金另兩項旗艦投資方案，同樣表現亮眼。被視為定期定額升級版的「鉅亨超底王」，AUM 年增226%；主打母子基金的「鉅寶盆」，AUM 也年增 67%，顯示策略型投資需求持續擴大。

數位體驗方面，鉅亨買基金於 2021 年領先業界首推買基金 APP，並於去年全面改版，針對操作流程、資訊呈現進行系統性優化，在 iOS 與 Android 平台皆獲 4.8 顆星高評價。同時率先將 AI 導入客服系統，推出 24 小時運作的「智能客服阿牛」，即時回應投資人需求，整體滿意度高達 98%，並保留真人客服團隊，形成兼具效率與溫度的雙軌服務模式。

張榮仁強調，隨著自主投資需求快速成長，「能讓投資變得夠簡單、夠穩定，AUM 成長自然就會超越市場。」未來將持續深化智能化策略、數位工具與 AI 服務三大方向，創造更有價值的基金服務！

2026 八大預測

連續三年投資預測命中率皆達九成，「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭今年再祭出 8 大全球市場預測：

AI 需求遠大於供給，離泡沫破滅還很遙遠 部份美企進入紅利收割期，投資轉為獲利動能 「能源」與「太空」成為 AI 的延伸 國家安全壓倒市場經濟，貨幣與財政政策邊界模糊 歐洲政治不穩定度高，慎選有財政政策空間國家 配合財政政策，日本央行鴿派升息 出口依然暢旺，台灣經濟持續成長 中國內外需引擎同時熄火，印度有望成今年贏家

羅瑤庭指出，今年全球正站在科技突破與政治重組交會點，AI 與高階科技持續推升全球生產力，美國與台灣創新型經濟體領先受惠，部分美企已進入獲利收割期，投資紅利可期。能源、太空與國家安全產業成長加速，政策導向資金流明顯。歐洲與中國面臨結構挑戰，印度則展現長期成長潛力。建議核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股票型基金為輔，有助掌握 AI 與創新產業的長期紅利，也能因應景氣回升期成長股的領先優勢。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

市場靜候Fed公布利率決策、企業財報周登場 海外股票ETF前10強出爐

中國稱「日本治安不佳」避免前往？林氏璧笑：怕人民買到破產