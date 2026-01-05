再創新高！鴻海去年全年營收破8兆元

▲鴻海今日公布2025年全年營收破8兆元。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 鴻海今（5）日公布2025年全年營收破8兆元，達8.09兆元，年增18.07%，創歷年同期新高。而2025年第四季營收2.6兆，季增26.51%，年增22.07%，也創歷年最高。展望今年第一季，鴻海預期，今年第一季季節性表現將接近過去五年區間上緣。

鴻海去年全年營收為8兆998億，年增18.07%，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則表現約略持平，其中消費智能產品拉貨動能優於去年，但受匯率影響，年對年約略持平。

去年第四季營收則為2兆6028億元，季增26.51%，年增22.07%。與去年同期相比，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」年對年皆有強勁成長表現，雲端網路產品受惠於AI雲端產品的強勁需求，元件及其他產品則受惠於零組件收入增加。而「消費智能產品類別」年對年表現略為衰退，「電腦終端產品類別」年對年則表現衰退。

此外，鴻海去年12月營收8629億，月增2.2%，年增31.77%，也同樣創下歷年新高，各項業績表現都十分亮眼。

展望今年第一季，鴻海表示，去年第四季營收季對季、年對年都達到強勁成長，優於公司原先顯著成長的預期，也導致第一季的比較基期較高。今年第一季ICT產品進入傳統淡季，惟AI機櫃出貨持續放量，因此即使去年第四季營收高基期，預期本季季節性表現將接近過去五年區間上緣。

