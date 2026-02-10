再創歷史新高！台積電元月營收4,012.55億 年增36.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公布元月合併營收約為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，再創歷史單月最佳，也比前一月大增 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公布元月合併營收約為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，再創歷史單月最佳，也比前一月大增 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。顯示公司營運收入在 AI、高效能運算等應用的需求仍強勁下，持續受惠。

上個月，台積電 2025 年第四季財報也揭曉，全年合併營收達 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，年增 31.6%。全年稅後淨利達 1.71 兆元，每股盈餘（EPS）66.25 元，皆創下歷史新高。主要成長動能來自 AI 晶片需求激增及 3 奈米、5 奈米先進製程的強勁貢獻，先進製程（7 奈米及以下）營收佔比達 74%。

廣告 廣告

第四季單季部分，合併營收約新台幣 1 兆 460 億 9,000 萬元，稅後純益達 5,057.4 億元，單季 EPS 19.5 元，毛利率高達 62.3%，營收、獲利也都優於市場預期。

展望 2026 年，台積電董事長魏哲家表示，在客戶強勁需求支撐下，預期今年將是另一個強勁成長年，全年美元營收將增長近 3 成。受惠 AI 與先進製程強勁需求，預計 2026 年第一季的美元營收約 346 億～358 億美元（季增約 4%～6%），並假設新台幣兌一美元平均匯率在 31.6 元狀況下，毛利率預估介於 63%～65% 的優異水準、營益率介於 54%～56％；營收亦有望連 4 季創歷史新高。

該公司也宣布，今年度資本支出將擴大至 520 億～560 億美元之間，來支撐海外先進晶圓廠建造等費用。

台積電元月營收再創歷史新高，來到約新台幣 4,012.55 億元，年增 36.8%。 資料：台積電官網／新頭殼製圖

日前，財政部公布月出口表現極其亮眼，達到歷史新高的 657.7 億美元，年增率 69.9%，遠高於預期的 50%～56%，最大動能來自電子零組件和資通訊的帶動，分別年增 59.8%、129.8%，顯示受惠 AI 出貨的強勁和新年基期錯位。雖預估二月出口因農曆春節工作天數減少，但仍有望維持在 496 億至 525 億美元的單月高檔。

台積電股價近日高檔續揚，今日盤中放量勁揚逾 3%，尾盤再獲得買盤敲進拉抬，終場上漲 3.58%、收於最高點 1,880 元，市值來到 48.75 兆元，雙雙改寫歷史新高記錄。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AI記憶體續熱！供應鏈全面受惠、法人點名買進一次看

美股重點一次看》iPhone 17熱銷蘋果強勢反彈！特斯拉豪賭未來長線待驗證