再創歷史新高！台積電元月營收4,012.55億 年增36.8%
[Newtalk新聞] 晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公布元月合併營收約為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，再創歷史單月最佳，也比前一月大增 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。顯示公司營運收入在 AI、高效能運算等應用的需求仍強勁下，持續受惠。
上個月，台積電 2025 年第四季財報也揭曉，全年合併營收達 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，年增 31.6%。全年稅後淨利達 1.71 兆元，每股盈餘（EPS）66.25 元，皆創下歷史新高。主要成長動能來自 AI 晶片需求激增及 3 奈米、5 奈米先進製程的強勁貢獻，先進製程（7 奈米及以下）營收佔比達 74%。
第四季單季部分，合併營收約新台幣 1 兆 460 億 9,000 萬元，稅後純益達 5,057.4 億元，單季 EPS 19.5 元，毛利率高達 62.3%，營收、獲利也都優於市場預期。
展望 2026 年，台積電董事長魏哲家表示，在客戶強勁需求支撐下，預期今年將是另一個強勁成長年，全年美元營收將增長近 3 成。受惠 AI 與先進製程強勁需求，預計 2026 年第一季的美元營收約 346 億～358 億美元（季增約 4%～6%），並假設新台幣兌一美元平均匯率在 31.6 元狀況下，毛利率預估介於 63%～65% 的優異水準、營益率介於 54%～56％；營收亦有望連 4 季創歷史新高。
該公司也宣布，今年度資本支出將擴大至 520 億～560 億美元之間，來支撐海外先進晶圓廠建造等費用。
日前，財政部公布月出口表現極其亮眼，達到歷史新高的 657.7 億美元，年增率 69.9%，遠高於預期的 50%～56%，最大動能來自電子零組件和資通訊的帶動，分別年增 59.8%、129.8%，顯示受惠 AI 出貨的強勁和新年基期錯位。雖預估二月出口因農曆春節工作天數減少，但仍有望維持在 496 億至 525 億美元的單月高檔。
台積電股價近日高檔續揚，今日盤中放量勁揚逾 3%，尾盤再獲得買盤敲進拉抬，終場上漲 3.58%、收於最高點 1,880 元，市值來到 48.75 兆元，雙雙改寫歷史新高記錄。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
其他人也在看
史上最強單月！台積電1月營收首度衝破4千億元 年增37％
台積電（2330）今（10）日公布今年1月營收，金額為4,012億5,500萬元，創下史上最強單月營收，月增19.8%，年增幅度36.8%。
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
面板、衛星板一起綠！群創跌跌不休狂噴9.1萬張 「這檔」重摔5.6%炸量6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體及機電族群領漲下，台股大盤今（10）日走紅，截至11點，加權指數暫報32904.69點，上漲500.07點或1.54%，成交量528....
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
記憶體全面噴漲！「這檔」連亮2顆紅燈飆破20% 華邦電、旺宏、廣穎同步漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於AI需求持續猛烈，記憶體產品在產能不足的情形下嚴重缺貨，報價因而水漲船高，帶動相關廠商營運表現，儘管上周遭遇動盪...
1月營收暴漲406%！「這記憶體」週拉3根漲停狂飆30%寫新天價 缺貨潮利多全面引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體產品報價不斷攀升，相關族群營運全面受惠，如記憶體廠青雲（5386）1月營收就繳出年增406.8%的...
AI檢測獲利大爆發 穎崴員工年終＋分紅最多「領50個月」
AI檢測商機大爆發，半導體檢測介面大廠穎崴（6515）今日率先公司去年年終及分紅，每位員工除了保證年薪14個月，加計季獎...
高市大勝日股ETF沖天！台新00951漲逾10%創掛牌以來新高 中信00954緊跟在後
日本眾議院改選結果出爐！首相高市早苗領導的執政聯盟獲得壓倒性勝利，激勵日經225指數9日盤中一度大漲逾5%。台灣相關ETF同步大漲，其中台新日本半導體（00951）盤中一度勁揚逾10%，不僅在所有ETF中漲幅居冠，也創下掛牌以來新高紀錄；中信日本半導體（00954）盤中也衝上16元新天價，漲幅達9.29%。
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
1分鐘讀財經》MSCI放榜撞期封關日！散戶注意「2檔記憶體黑馬」成大贏家
小編今天（9）日精選5件國內外重要財經大事。台股農曆年封關前最後三個交易日，MSCI季度調整將於2月11日封關當日登場，扮演台股金蛇年壓軸好戲。統一投顧、兆豐國際投顧一致預料，台股權重本次將獲調升，其中，南亞科、華邦電等有機會新納入成份股，南電、旺矽、健鼎亦有機會成為新成份股，反觀既有成份股的豐泰、正新，則有被剔除的風險。
春節前卡位記憶體？旺宏等5檔亮燈漲停 分析師揭抱股過年看1關鍵
記憶體族群上周歷經拉回修正，今（9）日迎來點火上攻，宇瞻（8271）以及旺宏（2337）等5檔接力亮燈鎖漲停，截至上午9時50分，力積電（6770）一度來到68.5，大漲7.8%，成交量高達12.6萬張，位居台股成交量冠軍。分析師建議，年前避開融資水位過高的標的；若融資處於低檔或正在退場，則抱股過年的風險相對較小。