再創歷史時刻！柏林愛樂台北演出 邀樂迷免費入場共享盛宴

全球公認的頂尖樂團柏林愛樂管弦樂團（Berliner Philharmoniker）睽違7年，在第8任首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）的首度領軍下，即將重磅回歸台北。這不僅是樂團與臺灣結下 20 周年深厚情誼的慶典，更是一次展現空前規模與國際影響力的亞洲巡演壯舉。柏林愛樂將於11日至13日，於國家音樂廳帶來兩套曲目、三場音樂會。此演出為全球直播，並有戶外轉播，重現 2005 年兩廳院廣場三萬人共賞的歷史畫面，臺北再次成為國際古典樂焦點。

為了將柏林愛樂的頂級音質與佩特連科的細膩指揮完美傳遞到全球和戶外廣場，本次轉播製作規模與技術，柏林愛樂嚴格要求，即使海外巡演也要比照在柏林愛樂廳的頂尖水準。柏林愛樂數位音樂廳四人精英團隊，包括靈魂人物「超級導播」邁克爾・拜爾（Michael Beyer），以及副導播漢娜・多恩、成音工程師馬可・伯格海及米爾薩・奈吉哈，特別直飛臺北與國內轉播團隊共同負責。

柏林愛樂即將抵台，主辦單位與贊助單位誠摯邀請全臺樂迷，11月13日晚間即早到兩廳院藝文廣場，可自行攜帶地墊佈置您的專屬音樂席，在星空下，共同感受柏林愛樂這份無與倫比的音樂獻禮。

柏林愛樂來臺一系列周邊活動，將於日後陸續公布。對於音樂廳內與戶外轉播的樂迷，主辦單為已陸續於臉書／IG等社群介紹柏林愛樂訪台曲目，歡迎大家進音樂廳前先做功課，共迎盛宴。

