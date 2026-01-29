再創歷史高點 集保去年保管市值130.9兆元

集保董事長林丙輝（右）、總經理陳德鄉（左）合影。

▲集保董事長林丙輝（右）、總經理陳德鄉（左）合影。

去年臺灣經濟表現亮眼，集保結算所於114年底，股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，全年營收121.3億元，稅後純益79.7億元，優於前年，每股盈餘7.88元；展望未來，董事長林丙輝表示，將持續推動亞洲資產管理中心建設、綠色金融與轉型金融行動方案，並深化AI、RWA代幣化等新興技術應用，而基富通則規畫推出基金平台安養信託、動態提領年金等普惠信託服務，強化退休後理財支援，落實退休理財第三支柱目標。

另集保旗下基富通去年營運表現同步成長，五大指標全數攀升，累計開戶數逾32萬人，年增11%，其中TISA參與人數超過5萬人，定期定額申購動能強勁，單月申購金額突破33億元，基金存量正式突破2千億元；自結每股EPS達3.52元，年增18%。

林丙輝表示，為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保將以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。

配合亞洲資產管理中心政策，集保建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，透過專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，強化退休第三支柱與財務韌性。目前已有24家投信發行39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。

林丙輝指出，迎接AI時代，金融區塊鏈整合特別重要，集保參與金管會現實世界資產（RWA）代幣化小組，推動試驗架構建置，期盼未來國內外金融市場交易皆可透過「代幣化」機制，在網路上輕鬆快速完成交易，但推動代幣化政策的過程，並非要消滅既有的證券金融組織或機購，而是賦予新的使命，才不會遇到阻力。

他說，集保參與金管會現實世界資產（RWA）代幣化小組，推動試驗架構建置，驗證標的涵蓋國內債券、外國債券及基金，並於去年9月完成期末報告，顯示RWA代幣化可顯著提升交易效率、資訊透明度與結算安全性。

另「集保e手掌握」App至去年底用戶數已達667萬戶，並率先推動「開放銀行3.0」並與4家銀行合作，同時建置「股務事務e櫃台」（eCounter平台），目前簽約公司家數已達2,081家，申請筆數近4萬筆。

基金作業方面，集保基金交易平台去全年款項收付達4,207億元，114年亦啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，有效減少市場跨行匯費達60%，全面提升整體基金款項收付效率。