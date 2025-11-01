再創環保洗劑新話題！「清淨海洗碗膠囊」momo雙11限時開賣

▲永續趨勢下，專注環保洗劑研發的「清淨海生技」再推出「洗碗膠囊」。

【記者 郭夢迪／台北 報導】專注於環保洗劑研發近三十年的「清淨海生技」，自創立以來始終堅持以創新科技與環保理念守護地球。早在2006年，清淨海便率先投入膠囊洗劑技術的研發，成功開發出全球首創「100%可溶解無污染膠囊包覆專利技術，推出世界第一顆洗衣球，開啟了綠色清潔新時代。延續技術基礎，旗下新品「清淨海全效洗碗膠囊」正式登陸全台Costco好市多、Amazon北美電商與momo購物網，讓消費者能更方便地即時選購，持續推動綠色清潔日常化，奠定在膠囊洗劑市場的一席之地。

新上市的明星商品「清淨海全效洗碗膠囊」延續清淨海「可溶解、無瓶裝」設計理念，解決傳統瓶裝清潔劑造成的包材浪費問題。結合潔淨、亮碟、去油、淨味、軟水、瞬乾、除水垢等優點，幫消費者省下亮碟劑、軟化鹽用量，此膠囊更能減少塑膠瓶廢棄物對環境的負擔。為迎接即將到來的雙11購物節，推出momo購物限定活動——購買洗碗膠囊就送洗碗機，在體驗潔淨與環保生活的同時，也感受到品牌推廣綠色日常的誠意，讓環保洗劑進入更多家庭的日常生活。

除了新品強勢進駐通路，清淨海經典商品洗衣球也持續熱銷，年銷量已突破2,000萬顆並持續成長，成為各大社群與團購平台上的熱銷品項！單顆設計可依衣物數量彈性使用，簡化洗衣流程，適合現代家庭日常清潔需求。外膜可溶於水無需剪開，七大潔淨酵素可以清除各種藏汙納垢，十倍濃縮抗菌配方達99%抗菌(第三方實驗室檢測報告)，溫和清潔不傷手不傷肌膚，多款特選高級質感香氛，讓你的洗衣充滿儀式感。產品的設計與使用方式兼顧環境友善理念，膠囊輕巧更方便收納攜帶，深受重視生活品質與環保意識的消費者喜愛。

▲「清淨海洗碗膠囊」能減少塑膠瓶廢棄物對環境的負擔。

清淨海研發的膠囊包覆專利技術，從膠囊包覆技術到內料配方皆自主開發，不僅應用於洗衣產品，也能延伸至廚房清潔、居家清潔、髮沐與洗手等多類液態膠囊。這項創新突破讓清淨海成功領先全球取得台灣、美國、中國發明專利，「不需瓶裝、遇水可溶解」的環保洗劑形式，是洗劑產業轉型的重要指標。

清淨海羅允俊董事長回憶，早期參加飯店備品展時，雖然吸引上百名業者詢問，卻因環保洗劑成本較高而無法成交。這次經驗讓他體悟到，唯有從源頭降低包材成本，才能讓環保產品具備市場競爭力。因此，團隊投入多年心力研究「去瓶化」方案，從材料選擇到製程開發，歷經多次失敗與改良，終於研發出可溶於水、無污染的膠囊包覆專利技術，並將其成功應用於多項清潔產品之中，羅董事長也期許清淨海生技可以從環保膠囊洗劑發明者，進化成產業的領導者。

▲ 配合momo雙11限定開賣，買一箱即送洗碗機。

透過此次活動，「清淨海生技」希望讓更多人了解品牌在永續洗劑上的長期投入與承諾。品牌堅持「友善環境、減塑永續」初衷，從洗衣膠囊到洗碗膠囊，持續以「降低環境負擔、簡化生活使用」為設計核心。未來將深化通路與產品研發，讓環保成為日常、永續不只是口號，也呼籲更多企業共同投入綠色創新，讓潔淨成為對環境的行動承諾。（照片／清淨海生技提供）