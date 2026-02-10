再創高！台積電1月營收4102.5億 年增36.8%

▲台積電今日公布1月合併營收約為4012.55億元，月增19.8%，年增36.8%。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電今（10）日公布1月合併營收約為4012.55億元，月增19.8%，年增36.8%，超狂業績再飆出史上新高紀錄，也寫下史上最強單月業績。

據了解，台積電史上前五大單月營收第一名是2025年10月的3674.7億元，主因是AI晶片（如Nvidia Blackwell架構）與蘋果iPhone 17（A19晶片）雙重拉貨高峰交織，加上3奈米製程產能全開所致。

第二名是2025年4月的3495.7億元 受惠於雲端服務供應商（CSP）如 Google、Amazon（亞馬遜）自研AI晶片的強勁需求，加上3奈米產能規模擴大，讓營收在第二季初即衝破歷史高峰。

第三名是2025年11月的3436.1億元，雖手機高峰略退，但高效能運算（HPC）需求補位，維持了強勁的出貨動能，證明AI伺服器市場的剛性需求。

第四名、第五名則分別是2025年8月的3357.7億元，以及12月的3350億元。

台積電今年第一季預估美元營收達346至358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%至8.1%，毛利率63%至65%、營業利益率54%至56%，皆可望續創新高。

