再加班次！高鐵明年增開「夜間南下直達」 1/5起開放購票

台灣高鐵明年2月2日起增開班次，每週增開夜間時段共計6班次南下列車，另增新停靠模式。 圖：翻攝自台灣高鐵粉專 (資料照)

[Newtalk新聞] 台灣高鐵再增班！台灣高鐵宣布將自明年2月2日起增開班次，每週增開夜間時段共計6班次南下列車，另增新停靠模式，部分車次可直達台南站後續行至高雄左營站。新班表將自1月5日凌晨零時起開放購票，後續車票依預售時程逐日開放。

台灣高鐵公司今29日宣布，將自明年2月2日起增開班次，新增每週夜間時段南下列車共6班，增班後總班次將達1,134班(南下566班、北上568班)，新班表將自1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期車票則依預售時程逐日開放預購。

廣告 廣告

高鐵公司指出，本次增開班次將採全新彈性停靠模式，考量班次已接近深夜，透過減少中途停靠站，縮短旅客返家時間。1985車次於每週一至週五晚間10時自南港站發車，依序停靠台北、板橋站後，不停靠台中站，直達台南站後續行至左營站。開行後，可讓台北至台南行車時間縮短至83分鐘，台北至左營僅需95分鐘，提供南部旅客夜間返程更快速的選擇。

此外，週六增開的1575車次則於晚間10時30分自南港站發車，行駛至台中站，中途僅停靠台北、桃園及新竹站，不停靠板橋與苗栗站。

高鐵公司提醒旅客，夜間增開班次停靠模式與既有班次不同，夜間乘車時務必留意車次停靠站資訊，以免誤乘過站耽誤行程。另配合此次增班，原於週五及週日行駛的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間。

高鐵公司強調，未來將持續觀察旅客搭乘需求，適度增開班次並優化班表停靠模式。旅客可利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作便利商店，或於車站售票窗口及自動售票機購票，建議提早訂位、完成取票，以節省候車時間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中央總預算卡關 羅智強：三把鑰匙握在賴總統手裡

卓揆：確保台灣空域和海域安全 否則中國必將成為國際公敵