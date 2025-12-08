再加碼！中市化糞池廢除補助最高補助15萬元 9月1日起溯及適用

台中市政府為減輕市民進行化糞池廢除與污水管線改接的負擔，宣布自114年9月1日起提高補助金額並溯及實施。市府指出，透天厝與老舊建物在施工時常因格局與裝修差異產生更高成本，因此調整補助標準，希望強化市民接管意願，提升城市污水處理效率。

（如圖）用戶接管後巷施工。

水利局說明，補助範圍限於已開放接管的公共污水下水道地區。社區大樓若完成化糞池或污水處理設施廢除並改善內部管線，地下層每套補助6.5萬元，地面層（透天住宅）每套補助2萬元。至於因地勢無法以重力排入下水道、需增設污水坑及抽水設備的建築物，依地下樓層數可獲10萬至15萬元不等補助。

水利局表示，完成污水接管與化糞池廢除，不僅能改善污水倒流、異味與病媒蚊孳生問題，住戶每年還可節省抽水肥與設備維護等費用，減少數萬元固定開銷。