再加碼1兆讓川普開心！南韓獲得美「本土建造核潛艦」承諾，成功調降汽車關稅至15%

南韓與美國正式簽署貿易與安全協定，解除首爾2025一整年最憂慮的事項，確認自家汽車、晶片的出口計畫和方向，同時也深化和華府之間防務合作關係，透過額外加碼「資助」駐韓美軍（USFK）的方式，換取川普總統（Donald Trump）給予在本土打造核動力潛艦的承諾。

​彭博引述總統李在明（Lee Jae Myung）的說法，確認美韓正式達成貿易協議，據了解、這項協議建立在川普10月以參與APEC會議為名，訪問韓國期間達成的初步共識上完成，也讓首爾官方終於結束長達數月的艱難談判。協議內容提到，南韓先前承諾的3500億美元（約新台幣10.9兆元）投資，將以成立專用基金的方式，把韓國資金導入美國本土的造船、能源和半導體等產業。

根據白宮稍早發布的聲明，美國將對韓國商品（涵蓋汽車和藥品）的進口關稅，設置15%上限。雖然南韓成功讓汽車關稅，從目前的25%大幅下調，但這個消息對於多數韓國車廠，其實並不能算是「好消息」，因為15%新稅率、仍遠遠高於此前在《美韓自由貿易協定》（KORUS FTA）框架下，特別享有的2.5%優惠稅率。

至於在晶片半導體方面，美國給出的承諾是，對韓國的關稅待遇、「不會」比其他主要貿易夥伴差，基本上就是跟台灣一樣的條件。

美國國防部長赫格塞斯與南韓防長一起校閱駐韓美軍。（美聯社）

而透過首爾威脅利誘，南韓先是取得川普點頭、李在明14日也向媒體證實，兩國同意推進核動力潛艦的建造工程，首爾獲得美國點頭支持，擴大其在鈾濃縮和乏燃料再處理的權利，但限定於和平目的用途。此外，國家安全顧問魏聖洛（Wi Sung-lac）還補充提到，新一代核動力潛艦將會採取與美國合作、但在韓國本土建造的方式進行。

美韓雙方除了貿易與產業談判，兩國之間的軍事互動，也一直是雙邊關係不可迴避的焦點。

韓國對華府承諾，2030年之前將採購250億美元（約新台幣7787億元）的美規軍事裝備，並同意提供330億美元（約新台幣1.03兆元）資金支持，資助駐韓美軍所有開銷。另外在川普先前施壓北約和亞太盟友的國防支出比例問題，李在明政府還承諾、會根據國內法規要求，逐步將國防支出提高至GDP的3.5%。

還有那個讓歷屆南韓政府傷透腦筋的「指揮權」歸屬，也就是戰時作戰指揮權（OPCON），打從1950韓戰爆發、1953年南北雙方簽訂停戰協議至今，過往長達75年中，美國一直掌握著韓國軍隊的戰時作戰指揮權，但首爾一直希望能把這個敏感且關鍵權力收回，面對李在明政府的要求，給出比過往更大善意、計畫在李在明2030卸任前完成轉移。

但是，南韓政府與軍隊，真的做好、接手這個重擔的準備了嗎？

