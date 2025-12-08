再反彈「助理費除罪化」修法 藍委助理於群組二度開炮：盼韓國瑜聽見助理悲鳴

不滿「助理費除罪化」遭情緒勒索，不分區藍委助理晚間再於藍營助理群組開砲，向立法院長韓國瑜喊話。讀者提供



記者周志豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍提「助理費除罪化」修法挨批，黨團總召傅崐萁卻稱「是保障助理的先進立法」，引爆藍營助理不滿。週六在藍營助理群組開砲的資深助理，晚間再發文，喊話立法院長韓國瑜，盼韓「能聽見幾百位助理的悲鳴」。

該資深助理表示，若這屆立委真要強渡關山、通過踐踏助理的法案，不只前人會流淚，更將成為第11屆立委之恥，投下贊成票的立委也將刻印在歷史的恥辱柱上，永遠被勞工和年輕世代怨恨、訕笑。

該資深助理更質疑，一個狠心閹割助理的立委，要如何讓選民相信，他是真正捍衛勞工與公平正義？

該資深助理回顧，政府一開始補助聘用助理，人數很少，確實薪水先劃入立委帳戶再發給助理，經時任立法院國會助理工會創會會長李新爭取，第一屆增額立委後期才改為經立委簽名，跟立院簽約、薪資直接匯入助理帳戶。

該資深助理表示，之後韓國瑜當選第二屆立委時，助理薪資制度就沿用至今，這是對助理最起碼的保障，「新哥」的貢獻也被很多助理迄今感念。

該資深助理說，韓國瑜向來最關心駐衛警與立院同仁，「莫忘世上苦人多」感動無數人，如今也盼韓「能聽見幾百位助理的悲鳴」。

在看到該資深助理再度開砲後，有助理也私下反映，推動修法立委要為貪汙除罪，竟還說這是對助理好、拉助理背書，這就好像把助理踩在腳下，還要說「我是幫你按摩、健身」，還不叩恩感謝、不知好歹，「好噁心」。

該助理也附和喊話韓國瑜，請韓打開雙眼，「看看立法院正血淋淋上演一場屠殺助理的悲劇與鬧劇」，若繼續沉默不制止，就是幫凶；如今在立院當助理毫無尊嚴，抬不起頭，國民黨要被年輕人唾棄到什麼地步？

不滿傅崐萁稱「助理費除罪化」修法是「保障助理的先進立法」、「不讓助理成為共犯」，不少藍營助理覺得被情緒勒索、傅得便宜還賣乖。不分區藍委辦公室資深助理週六在藍營助理群組開炮，直斥對傅的談話「實在凍抹條」。

該資深助理表示，推動助理費除罪化修法，將讓民代助理「工作尊嚴蕩然無存」，並提醒藍營助理，「如果你／妳還對這份工作有熱情，可以忍受助理制度如此被糟蹋嗎？走出立院還抬得起頭嗎？」

但因喊話後，黨團今天仍以新聞稿表示，沒有要暫緩推動助理費除罪化修法。該資深助理晚間再於藍營助理群組開炮，盼韓國瑜主持公道。

