再同台賴清德！韓國瑜暖心舉動全都錄 直擊並肩咬耳朵

賴清德和韓國瑜在台下咬耳朵。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）

今（10）日是「世界人權日」，第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮在台北賓館登場，總統賴清德與立法院長韓國瑜共同出席，2人再度同台，也被捕捉到私底下的互動，引來網友討論。

台灣民主基金會今天上午舉辦「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，賴清德親頒獎項肯定本屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。並強調台灣持續用行動致力強化人權，面對當前全球民主倒退、地緣衝突升高，守護民主與自由已刻不容緩。

而在典禮期間，賴清德與韓國瑜的互動引發專注。透過中天新聞的YouTube影片可見，韓國瑜先是與其他人站在門口接見賴清德，2人見面後握手寒暄，隨後賴清德接受媒體訪問。

總統賴清德和立法院長韓國瑜再度同台。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）

可以發現，韓國瑜已在旁邊等候，等賴清德受訪結束後，一同走進典禮會場，有說有笑。在典禮進行期間，賴清德和韓國瑜並肩而坐、歪頭交談，2人再度同台，也展現了韓國瑜暖心的一面。

影片曝光後，掀起一番熱議，網友紛紛稱讚韓國瑜，「立法院長的格局更像個總統」、「哇！韓～暖呼呼～做人處事真棒」、「韓院長親切溫暖又公正！加油」、「尊重是代表個人素質」、「支持韓院長有情義暖心善良的好人」、「禮數周到」。

