再喊話立院速審總預算 政院憂減稅福利、婚育宅、治水受影響

115年度中央總預算送立法院已4個月，至今仍未付委審查，行政院發言人李慧芝今(12/11)日表示，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算送到立法院已經4個月了，希望立法院儘速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌，預算沒有通過，像是減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家一起養2.0、治水等政策與計畫，都會受到影響。

行政院今日舉行院會，院會後記者會中媒體詢問總預算尚未付委審查，眼看今年度即將結束，預算未通過對政策推動會有什麼樣的影響。對此李慧芝說，目前還在持續盤整中，但在今年8月到立法院報告中央政府總預算內容時，有提出減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等，都是政策亮點，還有剛才說的4年1000億元治水計畫，都希望明年可以順利接續展開。

李慧芝指出，到目前為止，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算已經送到立法院4個月了，也希望立法院儘速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。

有媒體詢問，是否會比照美國政府關門的方式，來給在野黨壓力。李慧芝表示，美國政府跟台灣政府的制度不一樣，美國的行政部門如果沒有經過預算授權的話，是沒有辦法支出，但我國按照《預算法》，預算沒有辦法在法定期限內完成審議的狀況下，是可以動之前年度的必要經費。

李慧芝再度喊話立法院，要儘速審議明年度的中央政府總預算，以及院版《財劃法》，這才是讓國家財政長治久安的方法。

