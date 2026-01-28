再喊話藍白審總預算、國防特別條例 賴清德：不審會讓台灣處於不利地位

賴清德喊話朝野黨團，儘速審議國防特別條例與總預算案。 圖：民進黨／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 今年度總預算以及賴政府提出的 1.25 兆元國防特別條例，至今仍無法付委審查。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（28）日表示，總預算案持續無法付委，可能讓台灣在人工智慧（AI）浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位；國防特別預算則是要讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全。他嚴正呼籲，立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議。

廣告 廣告

民進黨今召開中執會，賴清德在會中表示，本周五（30日）將是立法院這會期的最後一天，然而，攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，及強化國家安全的「國防特別條例草案」，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

賴清德指出，行政院依據《憲法》第51條的規定，早已在去年 8 月 29 日，將今年度的「中央政府總預算案」函送立法院審議，但令人遺憾的是，至今已超過五個月、152 天仍舊尚未付委進行審查。同樣的，「國防特別條例」的草案，也早已在去年 11 月 27 日送交立法院，昨天又遭到在野黨十度封殺，仍卡關在程序委員會中，直到今日，也是超過兩個月、63 天，無法進入實質審議。

賴清德表示，今年度的「中央政府總預算案」，涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、「長照3.0」政策等人民生活的經費支出。他說，若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

另一方面，賴清德指出，目前全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更是肩負維護區域穩定的重任。

賴清德表示，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力，持續提升整體國防力量，向國際社會展現守護民主自由的決心。他說，「唯有我們願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。」

賴清德指出，政府提出「國防特別預算」，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全。他說，正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性。

賴清德表示，唯有擁有堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。他強調，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

最後，賴清德再次嚴正地呼籲，立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。

另據與會人士轉述，賴清德在會議後補充，行政院長卓榮泰率領的行政院是「會做事」的團隊，包括前陣子的台南風災、花蓮、關稅等事件。他並提及，近期政府提高老農津貼、國民年金，都是收到地方的反映，而民進黨為了台灣整體社會安全也努力做，希望大家把卓內閣會做事的政績廣為宣傳。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台北市長民調高過卓榮泰、鄭麗君！ 王世堅：怎麼可能

台美關稅談判未完待續 台經院示警：農產品、汽車開放才是最大考驗