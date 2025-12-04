再喊願承擔新北市！李四川表態登記黨內初選「淺談藍白合」 黃國昌回應了

台北市副市長李四川近日表態，會登記國民黨新北市長黨內初選，若後續要藍白合再初選，也不排斥。對此，同樣表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（4）日表示，尊重國民黨的程序。

黃國昌說，李四川是令人敬重的長輩，他表態願意參加國民黨的初選，對國民黨是很好的事情，接下來國民黨提名或者是徵召相關的程序，就是尊重中國國民黨他們的程序。

至於被爆料已經搬到台北市居住，黃國昌說，2023年把汐止老家拆了以後，當然就是要到外面租房住。

廣告 廣告

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

