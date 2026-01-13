再嗆川普！會見盧比歐前夕 格陵蘭誓言：不論情況 絕不同意美國接管

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普於3日的委內瑞拉軍事行動之後，氣焰囂張，再提併吞丹麥屬地格陵蘭，甚至不排除為此動武。

但丹麥與格陵蘭堅守主權，就在與美國國務卿盧比歐（Marco Rubi）會談的前夕，格陵蘭政府再誓言「不論何種情況」，都不同意美方的接管。不過，有歐洲媒體披露，格陵蘭與宗主國丹麥因為話語權之爭，彼此發生內鬨，給了川普從中離間的可趁之機。

美國總統川普放話不惜動武強吞格陵蘭，格陵蘭政府12日反嗆「不論何種情況，都不同意美國接管」。（圖／翻攝自X平台 @RpsAgainstTrump）

不願意美國接管

格陵蘭政府12日表示，「不論何種情況」，都不會接受美國的吞併。政府稱該島為「丹麥王國的一部分」，而「作為丹麥聯邦的一部分，自然也是北約成員」，並會為此加大努力確保防禦。

聲明補充道，執政聯盟「確信格陵蘭會一直屬於西方防禦聯盟」，並強調防衛格陵蘭，是美國在內所有北約盟友的共同利益。

格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）與丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen），預計14日造訪美國華府，會見美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

川普聲稱美國須取得格陵蘭，以提高北極地區的防禦，抵抗中國與俄羅斯的威脅。話雖如此，丹麥多次拿出與美國1951簽署的防務協議來反駁，指出美國可依此任意增加對格陵蘭的駐軍，沒有將之收為己有的必要。丹麥也一再表態，格陵蘭並未要出售，而哥本哈根希望可找到外交解決方案。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）出席聯盟12日在克羅埃西亞的外長會議，他稱北約「正在研擬下一步，確保我們能共同保護危在旦夕的所在」。呂特同意中俄威脅論，指出一旦北極航道暢通，這兩國在相關地區的活動恐怕增加，並說丹麥也因此加快防務的投資，他歡迎任何盟國「討論如何作為一個聯盟團結一起」。

數名北約外交官透露，部分成員國提議在北極地區設立新的軍事特派團、部署更多武器、舉辦更多軍演，但相關討論仍在早期階段，尚無具體規劃。

話語權之爭

面對美國侵略危機，丹麥與格陵蘭卻因爭奪話語權，內鬨不斷。因此據悉丹麥在14日與盧比歐會面前，設法與格陵蘭統一戰線。

據歐媒Euroactiv於12日的報導，雖然根據丹麥憲法，外交事務為哥本哈根的中央政府所主管，但多名格陵蘭政治人物不滿自家命運由丹麥人決定，日益呼籲將丹麥政府排除於與美國的協商之外。當地親美反對黨領袖布羅伯格（Pele Broberg）稱：「只要受到了丹麥併吞，你就無法說格陵蘭屬於格陵蘭人，丹麥想要永久擁有我們。」

布羅伯格淡化美國威脅，反過來嗆聲丹麥人「應該閉嘴，讓格陵蘭由格陵蘭人自己處理」。

雙方矛盾在上週的聯合會議爆發。在這場由丹麥國會和格陵蘭議會，兩邊外交委員會聯合召開的會議上，格陵蘭議會成員不滿自己無法聽取丹麥防長與外長的簡報，痛斥丹麥的同僚「新殖民主義」。同樣在上週，格陵蘭外長莫茨費爾特也一改先前態度，公開稱：「我們單獨與美國開會，會有什麼錯？」但此前她才說，與美國的磋商如無丹麥參與，於法不容。

格陵蘭總理尼爾森。他於9日和另外四黨領袖共同發布聲明，反擊美國總統川普的併吞野心，表態拒當美國人。（圖／翻攝自X平台 @OJoelsen）

不敢立即獨立的格陵蘭

格陵蘭所有政黨都支持建國，但對於何時與如何獨立，意見分歧。去年3月的格陵蘭議會大選，主張漸進式獨立的「民主黨」（Demokraait）以30%選票爆冷勝出，組建聯合政府。

格陵蘭經濟停滯，脫離丹麥就無法獨活。中央政府每年43億丹麥克朗（約193億台幣）的補助款，支撐了格陵蘭一半的公共開支，貢獻了20%的GDP。因此儘管選前民調中，80%選民同意獨立，但當中有一半的人也稱，若獨立後生活品質惡化，則會轉而反對。

