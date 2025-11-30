再嗆日本？陸展出「明諭琉球國王敕」 佐證與中國淵源深

中日關係緊張之際，大陸遼寧省大連市旅順博物館，近日展出「明諭琉球國王敕」，館方指出，這份文件顯示琉球曾是中國藩屬的重要史實，也為研究琉球歷史和日本對其侵略史提供重要印證。

旅順博物館展出「明諭琉球國王敕」。（圖／新華社）。

陸媒《新華每日電訊》報導，這次展出「明諭琉球國王敕」仿製品，原件存放於旅順博物館庫房。敕諭落款為明崇禎二年（西元1629年），為黃色紙本，四周有金色雲龍花紋，鈐有「廣運之寶」朱文方印，行文採用工整的楷書。

副館長韓行方指出，敕諭提到的「中遭鄰侮」，指明萬曆四十年（公元1612年）日本出兵3000入侵琉球，尚寧王被俘一事。此事在《明史》有記載，當時琉球的尚寧王對明王朝恭謹勤勞、忠心耿耿，因此才有敕諭對其功績的表彰，即「念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始」。

據韓行方考證，明王朝冊封琉球共計15次，崇禎年間的冊封是最後一次。清順治十一年（公元1654年），琉球國王尚質遣臣進京，送回「舊詔二道、敕諭一道、鍍金銀印一顆」，並請頒敕新印。由此，這道明崇禎年間發出的敕諭輾轉歸來。此後，清王朝基本沿用明制，繼續對琉球的冊封。

