再嗆民眾黨！朱蕙蓉質疑政治獻金疑點多、現金4300萬買商辦

民眾黨創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉日前退黨，在臉書上發文痛批民眾黨。（圖／翻攝朱蕙蓉臉書）

民眾黨爆發退場潮！日前李有宜突然請辭民眾黨發言人職務並且退黨，黨員編號004號的創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉也跟進退黨。朱蕙蓉今天（2日）在臉書上再度發文砲轟民眾黨，直指民眾黨前黨主席柯文哲政治獻金帳目不明，帳目尚多疑點之前就現金4300萬購買商辦，這是壓垮她的最後一根稻草。

朱蕙蓉表示，她一向有話好說，但是一定要說清楚，「不是寫的人模糊焦點、看的人也跟著裝傻」。她喜歡有話就說，可以直球對決，她質問「身為公職人員可以在任內在自己的辦公室收取現金嗎？」

朱蕙蓉批評，收取政治獻金的金流最後進入私人企業、私人企業收取來自選舉專戶科目不明的現金、候選人收取私人企業授權金再轉購股票、其他政治獻金帳目族繁不及備載，「這是一直以來我最不能接受的點」。

朱蕙蓉也說，最後一根壓垮她的稻草，就是帳目尚多疑點之前就現金4300萬購買商辦。



