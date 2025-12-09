即時中心／林耿郁報導

美國總統川普近日再度開嗆歐洲盟友「正在腐朽」、領導人們「軟弱無能」，並暗示美國可能減少對烏克蘭的支持。同時也向烏克蘭總統澤倫斯基施壓，要求在與俄羅斯的停火談判中「讓步」，引發歐洲政界強烈反彈。

誰是盟友？綜合外媒報導，川普在接受Politico專訪時指出，歐洲多國政府在控管移民、促成烏俄停戰上「毫無作為」，讓基輔打到「撐不下去」。

他同時指控，歐洲國家長期仰賴美國，卻未盡到應有的責任，「只會高談闊論，卻拿不出實際成果」。

對於川普毫不掩飾的指控，英國外相庫柏迅速回應，她眼中的歐洲是「展現力量」的歐洲，包括國防投資增加、持續資助基輔等。

德國總理梅爾茨則批評美國，新發布的《國安戰略報告》部分內容「不可接受」，尤其是指稱歐洲可能面臨「文明消滅」的說法。他認為歐洲能自行處理民主與政治問題，不勞美國費心「拯救」。

施壓烏克蘭讓出領土 澤倫斯基：已準備提案

川普持續施壓基輔接受和平協議，還要求澤倫斯基「配合（play ball）」，以交出領土換取和平。他聲稱烏克蘭談判代表「非常喜歡」美方提出的方案。

隨後澤倫斯基在X（推特）上回應，烏克蘭與歐洲已完成和平方案的多個部分，準備向美國遞交，並重申烏克蘭正積極評估「終戰」的「各項步驟」。

此外，川普也批評烏克蘭以戰爭為由，未舉行總統改選，「自稱民主，卻沒有民主」；澤倫斯基則回應，自己「準備好」進行大選，並要求相關機關提出修法建議。

只要國家安全情況在美國與盟友協助下改善，大選可在60至90天內舉行。

移民議題再成攻擊焦點 川普指多國將「衰亡」

川普同時指責歐洲移民政策「災難」，稱許多國家若再只知追求政治正確，終將「不復存在」；同時點名匈牙利、波蘭「做得很好」，其餘歐洲多國「正在衰敗」。

對於美國新版國安戰略，俄羅斯表示「歡迎」，認為該報告「大致符合」莫斯科的觀點與立場，並對川普未將俄國列為美國威脅表示「肯定」。

原文出處：快新聞／再嗆盟友！川普批歐洲「腐朽、軟弱」 新版《國安戰略》獲俄點讚

