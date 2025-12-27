再嗆賴清德只會抹紅 鄭：你也要請習喝珍奶
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文稱，希望明年上半年可以與中國領導人習近平見面，不過總統賴清德質疑，國民黨立委阻擋1.25兆國防預算，要怎麼讓外界相信，鄭習會沒有條件？鄭麗文今（27）日受訪批賴清德，自己也說過要請習近平喝珍奶，卻屢屢以小人之心渡君子之腹。
鄭麗文說，只要涉及兩岸和平的推動，賴清德就是裝睡的人叫不醒，但她仍要努力說明，希望讓賴清德聽懂如何解開兩岸之間的死結，真正的關鍵仍在於兩岸和平交流與對談的政治基礎，這個答案大家應該都知道，就是「九二共識、反對台獨，這不是秘密，也不艱澀難懂，且已有前總統馬英九8年的示範」，賴清德不需要假裝不知道。
鄭麗文說，賴清德近日也已宣示，沒有台獨的問題，因此只要願意承認九二共識、下架台獨黨綱，那麼賴清德與中國領導人的會面也是可以期待的。她也說，賴清德不要老愛用「交換條件」的邏輯談論兩岸互動，否則接受美國軍事預算，也是跟美方有交換條件嗎？國家的對等尊嚴與人民福祉，不能夠輕易拿出來作為交換籌碼。
鄭麗文再次重申，只要接受九二共識、下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能，國民黨內兩位負責兩岸事務的副主席張榮恭與蕭旭岑赴對岸訪問，並與國台辦主任公開會談，都是在不斷堆砌善意、累積互信的政治基礎上，希望緩和兩岸兵兇戰危的氛圍，讓社會重新燃起對和平的信心。
此外，藍白提案彈劾賴清德，綠營酸國民黨擁抱習近平，卻要彈劾民選總統。鄭麗文說，帶頭造成憲政僵局的關鍵人物，是賴清德本人，賴清德不需要顧左右而言他再甩鍋。她指出，前總統陳水扁與蔡英文都曾執政8年，但賴清德第二年都還沒有做滿，就要被彈劾，問題核心在於賴清德藐視《憲法》、藐視民主政治運作的最基本的ABC的道理。
鄭麗文批賴清德不要再硬拗了，國家不能再內耗，賴清德每一天都在倒行逆施，破壞中華民國憲法的精神跟價值，呼籲賴清德回去好好重新調整腳步，否則只有面臨全民的唾棄。
