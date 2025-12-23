再嗆陸！ 總統：想把民主台灣變「中國台灣」

台北市發生隨機襲擊事件，今天（23）總統府召開「全社會防衛韌性委員會」第六次會議，總統賴清德特別強調，應該以此為鑑，檢討並改進制度。同時，總統也重申希望，能夠透過1.25兆國防特別預算，強化國防力量，防止「民主台灣」變成「中國台灣」。

總統賴清德23日主持全社會防衛韌性委員會，強調必須防止民主台灣變「中國台灣」。（圖／TVBS）

內政部長劉世芳：「強化訓練、裝備、演習，來應對大規模的襲擊事件。」多演練，才能強化應變，經歷台北隨機傷人事件，內政部長劉世芳報告檢討作為，因為總統賴清德下令，以此為鑑。

廣告 廣告

總統賴清德：「守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能展現臺灣團結的精神，共同檢討。」23號晚間，這場全社會防衛韌性委員會，對內聚焦 社會矚目案件，隨即話鋒一轉，賴總統批評對岸，侵害國家主權。總統賴清德：「中國對臺灣 對印太區域的威脅持續加劇，企圖把民主臺灣 變成中國臺灣，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，1.25兆元的國防特別預算，透過直播我要再次向國人同胞說明，臺灣要全力發展國防產業，全面強化國防力量。」

因此，23號這天，賴總統親自接見，日本眾議員、前法務大臣的 鈴木馨祐，可說砲口一致，關鍵字就是威權。日本眾議員鈴木馨祐：「臺灣與日本都遭受到，來自中國各種形式的壓力，臺灣有事就是日本有事，期盼能維持區域整體的和平穩定。」

總統賴清德：「面對威權主義擴張，以及全球經貿局勢變化等挑戰，我們非常期待臺日能夠繼續深化合作。」日本眾議員：「衷心祝福臺灣在賴總統，強而有力的領導下 持續加深臺日關係發展。」深植人心，作為遠道而來的日本訪賓，對賴總統的評語，強而有力。

更多 TVBS 報導

2024台灣「清廉印象指數」排25名 卓榮泰：歷年最佳

北捷中山砍人／賴清德推軍民整合演訓 實地演習將增暴力攻擊

雲林縣府新人事！「美女處長」陳璧君升副縣長 黃凱達接副秘書長

黃國昌告發府院高層「關說大法官」 總統府：沒有評論價值

