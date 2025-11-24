再嗆高市早苗涉台言論！ 王毅嗆：碰了不該碰的紅線

日本跟中國為了「台灣有事」一說頻頻摩擦，中國總理李強、日相高市早苗在南非G20峰會全程零互動，中國外長王毅23日痛批日相高市早苗「碰了不該碰的紅線」；而針對中國日前威脅引用聯合國憲章的敵國條款，日本外務省也發文反駁，指出條款早就失效，防衛大臣小泉進次郎23日則訪問日本最靠近台灣的與那國町，首度視察陸上自衛隊。

高市早苗、李強G20零互動 王毅連兩天開嗆

在南非舉辦的G20領袖峰會正式落幕，日中關係因為「台灣有事」一說降到冰點，各界緊盯高市早苗以及李強。高市在會中再度展現「熱情外交」，卻被李強刻意迴避，她也透露這次的G20峰會上沒有機會李強交談，最終兩人零接觸、零互動。

高市重申，日本表明自己的立場非常重要，但依舊歡迎對話，不過中國顯然不買單，王毅連續兩天開嗆，高市「講了不該講的話、碰了不該碰的紅線」，是中國至今表態的最高層官員。

中引聯合國憲章敵國條款 日打臉：條文已失效

中國日前引用聯合國憲章裡的「敵國條款」，暗示日本若侵略，中國有權直接展開軍事行動，無須安理會授權，日本外務省23日在臉書發文打臉，指出聯合國大會早在1995年就通過決議，敵國條款已經過時，形同失效。

高市早苗「台灣有事」論 日民調半數不認為有問題

日本防衛大臣小泉進次郎23日首次訪問與那國島，小泉表示，當地部署飛彈的計畫如期進行，對降低日本遭武裝攻擊威脅，至關重要。此外根據每日新聞最新民調，有高達50%受訪者對台灣有事可能構成存亡危機事態的說法，表示不認為有問題，遠高於不贊同的25%。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

