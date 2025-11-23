再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話

▲中國外交部長王毅。（圖／美聯社／達志影像）

日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了不該講的話，揚言要對日本的歷史罪行再清算。

中國外交部23日發表於官網上的王毅訪談內容，王毅在結束造訪吉爾吉斯、烏茲別克與塔吉克的出訪行程後，回答出訪相關問題，並在最後提到了高市早苗近期的發言，藉機開嗆。

王毅提到，他向三國外長提到中國在台灣問題上的立場，直指身為日本現任領導人的高市早苗公然侵害中國核心利益，錯誤發言挑戰二戰後的國際秩序，中亞三國公開堅守一中，支持了中國在台灣問題上的立場。

王毅又提到今年是中國抗日戰爭80周年，「在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行」，藉機批判日本不反省軍國主義戰爭罪行，

王毅隨即開嗆，「日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。」

最後，王毅語帶威嚇稱，「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」

