再嗆「戰時上班說」 芯：到時苗博雅無法直播收抖內

台北市議員苗博雅日前表示，即使台灣遭遇戰爭，社會仍可能維持上班上課，引發網路輿論譁然。相關言論持續延燒，國民黨立委徐巧芯再度開嗆，質疑戰爭狀態下電力、通訊與人力調度全面受影響，所謂正常生活根本難以維持。

徐巧芯指出，一旦戰爭爆發，短時間內將有大量後備軍人被徵召投入前線或支援勤務，社會人力結構勢必劇烈變動，正常上班上課在現實層面幾乎不可能實現。她也反諷，若基礎建設受損，是否要拿著蠟燭上班上課，相關說法只是硬拗，缺乏對戰爭實況的理解。

這番爭議中，也有被視為親綠立場的團體出面替苗博雅緩頰，認為可將戰爭情境類比為颱風或地震，是否停班停課應視狀況而定。不過，藍營立委對此並不買單，認為將戰爭與天災相提並論，忽略戰爭本質與破壞規模，恐怕誤導社會大眾。

國民黨立委洪孟楷也表示，真正體驗過戰爭風險的人，不會輕易認為戰爭能像颱風或地震一樣，短時間內恢復秩序。他強調，台灣的地理條件與國際處境，難以複製烏克蘭或以色列的經驗，與其幻想戰時仍能如常生活，不如務實面對戰爭可能帶來的衝擊，提前做好生存與防災準備。

相關爭議尚未平息，苗博雅又因另一議題再度與藍營交鋒。她在議會質詢時提及，希望台北市長蔣萬安在雙城論壇期間，向中方反映中國社群平台小紅書相關問題。蔣萬安回應指出，市府一向會在適當場合反映意見，但也質疑苗博雅長期反對舉辦雙城論壇，如今卻要求透過該平台溝通，立場前後不一。

徐巧芯則再度嘲諷，若苗博雅自認立場強硬，不妨親自前往上海，當面向中方反映相關主張，而非只停留在口頭批評。

從戰時是否上班上課的爭議，到雙城論壇與中國社群平台的延伸戰火，苗博雅的言論持續成為藍營攻防焦點，也讓相關政治攻防持續升溫。

