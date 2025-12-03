再嗆「賴清德案底也不少」 陳佩琪：搜一下搞不好也有清涼照、women夾

▲ (圖/翻攝自 陳佩琪Peggy 臉書)

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪日前透露，柯文哲說「去賴清德家搜索一遍，他案底也不少啊，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」，引發討論。陳佩琪今(3)日又再度發文，表示柯文哲被搜到女星清涼照、women資料夾，她都不在意，並稱「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定…」。

陳佩琪今日發文再度表達遭檢察官搜索的不滿，並表示林森南路辦公室遭檢察官指是「貪污鐵證」，而該辦公室的租客又與沈慶京有關。陳佩琪說，在辦公室被搜索後，該租客認為名譽受損，藉此理由僅付了1.5個月房租就不再付租金了 ，甚至還霸占辦公室不搬達半年之久， 「目前尚欠我們租金和違約金約百萬左右，並解散公司，趁機賴帳、欠帳不還。我們是權利受損的一方， 但檢查官卻說我們汙錢、洗錢？！ 」

陳佩琪表示，民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用， 檢察官說這是貪汙鐵證，所以就搜索他們家，然後把柯文哲抓去關一年。「搜索兵分54路，然後去不是在這他們列的54路搜索的範圍內去搜索，請問律法是可以這樣？沒列的，興之所致，就散步去搜了？那我也學到一課了， 今天講出來和大家分享，反正以後大家皮繃緊一點、適應了就好…」

陳佩琪也提到，柯文哲的隨身碟中被搜出女星清涼照、「woman」資料夾，她都不在意，「只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了，至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定…」。

