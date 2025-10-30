再多塞1500人沒問題！板南線尖峰班距提前 實施時間曝
台北捷運為改善板南線尖峰時段的候車狀況，並因應年底多項大型活動的人潮疏運需求，自11月起進一步調整班距安排。板南線平日上午尖峰最密班距啟動時段，將由原本的早上8時提前至7時30分，提供更高效的運輸服務。此外，板南線及淡水信義線假日班距也同步加密，便利民眾出遊及參與活動。
板南線作為台北捷運系統運量最高的路線，目前平日8時至8時30分尖峰時段已達系統最密班距。此次調整後，自11月10日起，亞東醫院站往南港展覽館方向的尖峰班距將提前至7時30分啟動，屆時最密班距可達2分鐘。透過整體調度，板南線將新增一部列車，增加運能約1500人；再加上已上線的6部空間優化列車，總計可提升約2000人運能，有效分散尖峰時段的乘車壓力。
因應年底的大型活動，包括大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城及信義區耶誕市集等，捷運假日班距也進行調整。板南線假日重疊區間的最密班距由原本的4.5分鐘縮短至3.5分鐘，而淡水信義線則自11月8日起，星期六重疊區間的最密班距由原本的5分鐘縮短至4分鐘。台北捷運透過縮短班距及適時加發列車等措施，提升運輸效率，進一步加強服務旅客。
