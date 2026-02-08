再多錢也沒用？獨生女靠「1方式」掏空退休父資產 悽慘晚年生活曝光

財經中心／王文承報導

一名退休教師，因長期無止境地援助獨生女，導致原本安穩的退休生活逐漸失衡。 （示意圖／Pixabay）

在少子化日益嚴重的現代社會中，許多家庭僅育有一名子女，父母往往傾注全部心力與資源，卻在無形中忽略了培養孩子獨立的重要性。過度的金錢支援與情感補償，最終可能演變成沉重的晚年負擔。日本就有一名70歲退休教師，因長期無止境地援助獨生女，導致原本安穩的退休生活逐漸失衡。

女靠1方式掏空老父資產 悽慘晚年生活曝

日本一名化名為辰雄的70歲前體育教師，過去累積約5000萬日圓（約新台幣1,000萬元）的存款，退休後獨居生活，僅靠每月18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的年金過日子，原本生活尚稱穩定。然而近年來，他的存款卻大幅縮水至不到3000萬日圓（約新台幣605萬元），關鍵原因竟來自對35歲獨生女京香長期且無節制的金錢援助。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，事情的轉折點發生在辰雄喪偶後。京香以關心父親獨居生活為由，建議他養一隻名為「ルル」的寵物狗，並陪伴他一起散步。辰雄起初認為養狗有助於健康，也感念女兒的體貼，便欣然同意。然而，從購買犬隻、飼養設備、疫苗施打到高級飼料，初期開銷便超過100萬日圓（約新台幣20萬元），已讓他感到不小的壓力。

隨著時間推移，原本單純的陪伴逐漸變質。京香開始要求父親長期負擔飼料費、美容洗護費，甚至以「狗狗需要全天候開空調」為由，要求他承擔額外的電費支出。辰雄原本期待的悠閒散步時光，逐漸轉變成一項沉重的經濟負擔。

情況進一步惡化時，京香甚至提出辭去工作、創立「狗狗咖啡館」的計畫，並向父親要求800萬日圓（約新台幣161萬元）作為創業資金。面對女兒層層加碼的要求，辰雄在情感與理性間掙扎許久，最終選擇拒絕，成為父女關係中的一道關卡。

回顧這一切，辰雄坦言，問題的根源或許早已埋下。由於年輕時忙於工作，無法時常陪伴女兒，他選擇以金錢與物質來表達關愛，「她想要什麼，我幾乎都答應，沒想到這樣的寵愛，最後變成我現在必須承擔的代價。」

專家指出，親子間的金錢往來往往與情感糾葛密不可分。若父母未及早設立明確的經濟界線，子女容易形成「父母會替我解決一切」的依賴心態。對高齡父母而言，清楚說明自身的財務狀況、設定援助上限，甚至以具體金額回顧過往的支出紀錄，都是避免晚年陷入經濟壓力、同時促進子女自立的重要關鍵。

