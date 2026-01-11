再失戰力！林立考量舊傷勢 婉拒中華隊邀請不參戰WBC
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月份登場，不過就在接近15日中華隊開訓之際，傳出中華隊主力好手林立婉拒國家隊邀請，不參戰本屆經典賽，對此林立的經紀公司證實，且轉達選手想法表示，「因考量傷勢狀況，確定缺席本屆經典賽」。
林立所屬樂天桃猿隊，上個球季球隊奪得總冠軍後，球隊再宣布和他續約，簽下長約8年、含獎金高達1.8億合約金，創下隊史最高紀錄；先前也多次代表國家隊出賽，2023年經典賽、2024年12強棒球賽，是國家隊主力球員之一。
然而今年經典賽開訓前夕，林立宣布不參與此次比賽，先前他其實對於參加意願就持保留態度，表示中職休賽季很短，有些身體舊傷需要評估狀況，如今他在傷勢復原期程下，和總教練曾豪駒討論後決定不參加，這也是繼先前新加盟台鋼雄鷹的黃子鵬因專心備戰新賽季而婉拒後，中華隊失去的第二位戰力。
為了此次經典賽，中華隊15日將展開集訓，43人名單不會透露，預計要等到2月初，才會有確定選入的30人名單。
2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威不打WBC 韓媒嗨喊：韓國隊利多
大聯盟投手鄧愷威婉拒WBC徵召！稱是「艱難決定」 將全力提升自己
林安可參加WBC有變數？ 西武獅曝：現階段無法100％確認會放手
其他人也在看
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 204
CPB》林益全棒打張喜凱成勝打 單場2支二壘打、4打點獲單場MVP
「神全」林益全轉往中國城市棒球聯賽(CPB），加入上海正大龍，對厦門海豚火力全開，單場2支二壘安打，包辦4分打點，率隊以5比0贏球，獲選單場MVP，且賽後接受訪問。此役比賽焦點都跟台灣選手有關，勝投是曾效力甲組成棒台壽霸龍的陳泓志，敗投則是前職棒球員張喜凱。TSNA ・ 10 小時前 ・ 4
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解
台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。悍將聲明如下：自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 36
MLB／避免薪資薪仲！道奇4人全都完約 有2人是去年世界大賽成員
9日是符合仲裁資格球員和母隊達成新約的期限，道奇分別用160萬美元簽下外野手寇爾（Alex Call）、130萬美元簽下後援投手史都華（Brock Stewart）和162.5萬美元簽下牛棚大將班達（Anthony Banda），4位符合資格的選手都順利完約，避免進入仲裁聽證。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
經典賽》柳賢振投入國家隊集訓 立誓拿出表現不負太極旗
2026第六屆世界棒球經典賽韓國隊今天（9日）前往塞班島進行集訓，「韓國怪物」柳賢振睽違15年再次入選國家隊，對此，他在搭機前接受韓國媒體訪問時表示，「我代表我的國家，所以我必須堅定決心，在場上拿下好的表現，才能不辜負這份期望。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 2
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
中職》「6年期間一半時間都是痛苦的」 徐若熙首度透露真心話
徐若熙跟軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）的鉅約，味全龍今在天母球場的場外為他舉辦旅外球迷歡送會，徐若熙坦言，原本加盟記者會很開心，到歡送會有點不捨，因為要離開家鄉味全，「只要你有夢想，就是要實現。只要心還沒有死，身體就會跟隨。」自由時報 ・ 19 小時前 ・ 14
中職》黃子鵬月薪105萬 成台鋼雄鷹隊史第一個破百萬本土投手
中華職棒台鋼雄鷹今天（9日）為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，球團特別選在高雄最具象徵意義的左營蓮池潭「龍虎塔」旁意象廣場登場，象徵這位隊史首位自由球員（FA）、港都子弟，將與台鋼雄鷹攜手揭開全新篇章。而在記者會中，領隊劉東洋也透露，黃子鵬一直是球團想網羅的對象，因此在合約上當然不能太失禮，並說：「那子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得這是非常符合他的身價。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 10
中職／李博登新賽季不會回鍋中信兄弟 小聯盟約加入前東家紅人
中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt）在9日傳出消息，確定和辛辛那提紅人簽下小聯盟合約，新賽季也確定不會回到中職繼續效力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》Skubal薪資仲裁惹爭議 前MVP：垃圾球團
今年球季結束將成為自由球員的底特律老虎王牌投手Tarik Skubal，在最後1年薪資仲裁中要求的年薪與球隊開出的數字差距達史上最大1300萬美元，引發許多爭論。對此已退役的前美聯最有價值球員獎得主Josh Donaldson痛罵老虎是「垃圾球團」。TSNA ・ 3 小時前 ・ 1
中職／準備挖走魔神樂有照規定 味全龍「228條款存廢」開放態度討論
台鋼雄鷹10日意外自曝提前網羅前富邦悍將洋投布坎南，即便事後澄清只是考量名單，但依舊引發違反228條款的疑慮，味全龍日前也傳出將補強前樂天桃猿魔神樂，領隊丁仲緯指出「都有事前確定程序」，對於228條款存廢議題，味全龍保持開放態度，如何讓聯盟未來發展更好。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
中職》台鋼雄鷹開訓致詞意外點名布坎南 總教練洪一中：「很抱歉啦」
中華職棒台鋼雄鷹今天（10日）在全新訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮。不過在開訓的致詞過程中，總教練洪一中意外透露新洋將人選為布坎南，讓富邦悍將球團發表聲明表達抗議。隨後洪總也立即致歉，並表示：「我真的是嘴快。」Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前 ・ 2
中職／古久保健二1月18日將現身開訓 味全龍：他一直是很好的教練人才
冠軍總教練古久保健二不獲樂天桃猿續約後，味全龍宣布網羅擔任巡迴統籌教練，期盼攜手球隊重回總冠軍榮耀，10日領隊丁仲緯受訪時透露，1月18日味全龍開訓，古久保健二就會現身，並指出「一直以來都覺得他是很好的教練人才！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
林安可旅外》統一獅接連送走古林睿煬、林安可 林岳平說國外球隊看到林佳緯
統一獅連2年送走陣中選手古林睿煬、林安可到日本職棒，還會再出現第3個人嗎？答案是「有的」，總教練林岳平認為，如果是野手，應該會是林佳緯。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
《冠軍之路》票房狂飆！連總統也狂讚 感動喊：劇本只有上帝寫得出來
由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），上映10天、截至10日票房來到3500萬，目前已登上臺灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。日前舉辦中華職棒聯盟包場特映會，包括總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌、威剛科技的總經理陳玲娟皆親臨觀賞，共同見證這部紀錄臺灣棒球榮耀的作品《冠軍之路》。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
棒球》經典賽台灣隊15日開訓 43人名單傾向不公布
為了備戰今年3月經典賽，台灣隊將於15日於高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，屆時以總教練曾豪駒為首的教練團，以及進入43人集訓名單的25至30名選手將會出席，而43人名單傾向不公布，待2月初公布30人正式名單。經典賽台灣隊將於下週四早上10點半舉行開訓儀式，並進行團拜祈福，除了台灣隊教練團和選手自由時報 ・ 1 天前 ・ 2