再失戰力！林立考量舊傷勢 婉拒中華隊邀請不參戰WBC

2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月份登場，不過就在接近15日中華隊開訓之際，傳出中華隊主力好手林立婉拒國家隊邀請，不參戰本屆經典賽，對此林立的經紀公司證實，且轉達選手想法表示，「因考量傷勢狀況，確定缺席本屆經典賽」。

林立所屬樂天桃猿隊，上個球季球隊奪得總冠軍後，球隊再宣布和他續約，簽下長約8年、含獎金高達1.8億合約金，創下隊史最高紀錄；先前也多次代表國家隊出賽，2023年經典賽、2024年12強棒球賽，是國家隊主力球員之一。

然而今年經典賽開訓前夕，林立宣布不參與此次比賽，先前他其實對於參加意願就持保留態度，表示中職休賽季很短，有些身體舊傷需要評估狀況，如今他在傷勢復原期程下，和總教練曾豪駒討論後決定不參加，這也是繼先前新加盟台鋼雄鷹的黃子鵬因專心備戰新賽季而婉拒後，中華隊失去的第二位戰力。

為了此次經典賽，中華隊15日將展開集訓，43人名單不會透露，預計要等到2月初，才會有確定選入的30人名單。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

責任編輯／張碧珊

